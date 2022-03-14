逛好市多兒吐一地！員工手拿衛生紙　蹲地「霸氣1舉動」暖哭她

▲兒子身體不適，在賣場吐了一地。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名媽媽昨（13）日下午帶著兒子去逛好市多（costco），兒子因為身體不適在賣場吐了，媽媽拿出紙巾擦地板，一名男店員拿著衛生紙趕來幫忙，沒想到下一秒店員竟然蹲在地上，用衛生紙徒手擦拭嘔吐物，還說「沒關係，一起幫忙」，超暖心的舉動讓媽媽很感動，對此，網友們狂讚「幫他加薪！」

媽媽在臉書「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」發文，到高雄大順店購物，結帳時兒子突然說不舒服，下一秒竟然就吐了，媽媽心想「幸好只是吐到我的衣服上」，之後她帶兒子到人少的地方，怎料孩子又吐了，「這次吐到了地上」，她先安撫小孩的情緒，接著拿出紙巾擦地板，並跟店員借清潔用具清理。

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不久後，一名男店員帶著衛生紙前來，二話不說蹲在地上，徒手用衛生紙抓嘔吐物，原PO不好意思表示自己來就好，但店員卻說「沒關係，一起幫忙」，完全沒有不耐煩或是嫌棄。看到這一幕，原PO超感動，「這位先生，我真的非常感謝您的幫忙！謝謝您幫我們清理，更謝謝您沒有任何讓我們母子感到難為情的情緒、眼神和言語」。

原PO表示，當時場面太混亂，加上要照顧兒子，因此沒有特別看對方的名牌，並承諾會寫信給好市多，感謝這名男員工的幫忙，「我在回程的路上，心裡比較平靜後，想到發生的事也是感動得立馬飆淚！」「您展現的不只是工作態度跟服務精神，是您發自內心的溫暖、您的同理心和您的修養！再次感謝您」。

貼文一出，網友們也相當感動，「帶著孩子外出遇到願意體諒的人，心裡都會暖很久」、「看到你的感謝文我都感動要哭了，真的感恩生活中遇上這樣帶給人溫暖的人，社會需要的正能量」、「小孩子難免會這樣，好在你們遇到善良的員工幫忙！」

▼員工的暖舉讓原PO超感動。（圖／翻攝自FB好市多 消費經驗分享區）