沒看到「好市多新規定」！回神秒虧50元　苦主崩潰：我消費7千多欸

▲停車超過3小時，將收取費用。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

好市多（Costco）深受台人喜愛，常推出物超所值的商品，一不小心就手滑把購物車塞滿，一名網友表示，在新竹店看到新公告，會員當日消費滿500元，停車可以折抵3小時，如果超過3小時，每小時將收取100元的費用。底下就有苦主崩潰表示，有次消費7千多元，結果晚了11分出場，多花50元繳停車費。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，看到好市多貼出公告，當天消費滿500元，最高可折抵3小時的停車費，若超過3小時，則依每小時100元收費，原PO提醒大家，在逛賣場時要注意時間，不然就得多花一筆停車費。

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貼文一出，不少網友驚呼「能逛3小時也很厲害」，「可以逛3小時，真的是佩服」、「會在裡面逛超過3小時也很猛啊」、「好像沒逛過超過3小時，但是常常不小心就破萬」、「逛3小時，是在走迷宮走不出來嗎？」「是在沙發上睡午覺嗎？」「我每次去好市多都不超過1小時，不懂有什麼好逛3小時」。

▲網友們認為，假日光是排隊結帳，就會耗上很多時間，（示意圖／記者劉維榛攝）

不過，有網友認為，「逛加吃東西，是有可能的」、「若大節日單是排隊結帳就半小時以上，又塞一堆車，即使我不在那吃東西也不開車、能買的有限，但隨便晃都快2小時」、「有時候進場光是繞場找車位就很久了，節、假日結帳排隊也是硬仗」、「有時候不知不覺真的會超過3小時」。還有一位苦主透露，「我上次停3小時過11分多付50元，我消費7千多欸，超可憐」。

事實上，為了杜絕上班族、居民霸占車位的亂象，全台好市多自2019年開始，各分店接連實施停車收費制，會員當日消費滿500元，可免費停車3小時，若超過3小時，就必須繳停車費，有些分店則是連機車也一併納入限停3小時的規定內。