嚇阻外島低空不明機　國軍空防用「信號槍」示警

記者黃翊婷／綜合報導

中國一架「運12」民用型運輸機2月5日接近東引空域，引發關注。陸軍馬防部為強化海、空突發狀況，近期派發大量信號槍，若發現迫近防區的低空不明機體，會由地面衛哨發射信號彈示警。

▲馬防部「萬平操演」資料畫面。（圖／翻攝自Facebook／國防部發言人）

中國一架運12民用型運輸機2月5日接近東引空域，遭質疑恐有軍事目的。國防部長邱國正3月1日在立法院備詢時被問及此事，他表示，該飛機關掉辨識光點，雖然一度消失幾秒鐘，但國軍在5分鐘內就完成定位，同時也往上通報，這架飛機違反規定，嚴重危害到安全，其挑釁作為高於偵測目的，國軍應以國際都能聽到的波段警告，「我都授權給他們，有聲響、有光的警告，我們都可以做到的」。

根據《聯合新聞網》報導，陸軍司令部證實，為了加強東引等離島地區的海、空突發狀況處置作為，近期派發馬防部大量信號槍至各一線哨所，並由步兵訓練指揮部教官授課，未來若發現迫近防區的低空不明機體，經防區指揮官同意後，可由地面衛哨發射信號彈示警，一切均按「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」進行。

而自從俄羅斯以武力侵入烏克蘭後，台海局勢備受國際關注，美國、日本海空軍近日頻繁進行聯合演訓，本月6日仍有一架殲-11共機侵擾台灣空域，我空軍依慣例升空戒備，並實施廣播驅離。由於信號槍多用來傳達指揮員命令或是搜救，軍方這次祭出罕見的應對方式，能否達到實際作用，還有待進一步觀察。