　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嚇阻外島低空不明機　國軍空防用「信號槍」示警

記者黃翊婷／綜合報導

中國一架「運12」民用型運輸機2月5日接近東引空域，引發關注。陸軍馬防部為強化海、空突發狀況，近期派發大量信號槍，若發現迫近防區的低空不明機體，會由地面衛哨發射信號彈示警。

馬防部「萬平操演」資料畫面。（圖／翻攝自Facebook／國防部發言人）

▲馬防部「萬平操演」資料畫面。（圖／翻攝自Facebook／國防部發言人）

中國一架運12民用型運輸機2月5日接近東引空域，遭質疑恐有軍事目的。國防部長邱國正3月1日在立法院備詢時被問及此事，他表示，該飛機關掉辨識光點，雖然一度消失幾秒鐘，但國軍在5分鐘內就完成定位，同時也往上通報，這架飛機違反規定，嚴重危害到安全，其挑釁作為高於偵測目的，國軍應以國際都能聽到的波段警告，「我都授權給他們，有聲響、有光的警告，我們都可以做到的」。

根據《聯合新聞網》報導，陸軍司令部證實，為了加強東引等離島地區的海、空突發狀況處置作為，近期派發馬防部大量信號槍至各一線哨所，並由步兵訓練指揮部教官授課，未來若發現迫近防區的低空不明機體，經防區指揮官同意後，可由地面衛哨發射信號彈示警，一切均按「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」進行。

而自從俄羅斯以武力侵入烏克蘭後，台海局勢備受國際關注，美國、日本海空軍近日頻繁進行聯合演訓，本月6日仍有一架殲-11共機侵擾台灣空域，我空軍依慣例升空戒備，並實施廣播驅離。由於信號槍多用來傳達指揮員命令或是搜救，軍方這次祭出罕見的應對方式，能否達到實際作用，還有待進一步觀察。

►迪士尼控快來！冰雪奇緣項鍊、小飛象耳環都特價了

ET快訊
「月存5萬多又超容易洗白」　北漂大一妹喊好想被包養…網戰翻
國外節目驚見「台灣人倒垃圾」考題！　參賽者秒傻眼
爸1打2！5歲兒「愛荔枝樂園」失蹤3小時　裸上身被找到
《復仇者聯盟》男星驚傳在家離世　再7天就過生日…兒子悲痛證實
美駐伊拉克領事館附近遇襲爆炸！　伊朗承認發射導彈
高雄男超取包裹遭拒！原因竟是「姓名15字」…網狂酸
台中一中「師生互嗆」真相曝！報告放梗圖嘲諷　學長嘆：玩過頭了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／蘇貞昌第三劑完成施打高端　不領北市提供的500元超商禮券

嚇阻外島低空不明機　國軍空防用「信號槍」示警

最硬教召遺失裝備賠償價目曝！抗彈板3.7萬　臉盆驚呆鄉民

全台接連停電！　蔣萬安怒嗆民進黨：少噴政治口水

4月兵役改革關鍵不在「延長役期」　擬調整訓練量能符合建軍思維

蔡英文研議「4個月兵役延長至1年」？　總統府：意見納評估中

快訊／曾到過市政府！北市曝確診男4天足跡　杭南郵局、7-11入列

台南5區停電！柯文哲：專業被政治扭曲　台電「人事不穩定」成問題

最硬教召第9天！實施「60迫砲射擊」　二兵：充實提升作戰效能

民眾黨插旗澎湖　提名縣長人選？柯文哲：沒適當人才

上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

男大生坐副駕伸左手開車　還囂張駛上快速道路！

王淨助陣「傻子與白痴」甜唱《小幸運》　一下台坐地痛哭：我快嚇死了～～～

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

入戲太深？遊客怒踢反派演員　他痛到站不穩...演出緊急喊卡

大S閃婚汪小菲發聲：祝徐熙媛幸福！　遭緋聞女友切割…隔空道歉張穎穎

徐乃麟邀《全明星》紅隊豪宅聚會！　「陽台擺整排Buffet」超狂

快訊／蘇貞昌第三劑完成施打高端　不領北市提供的500元超商禮券

嚇阻外島低空不明機　國軍空防用「信號槍」示警

最硬教召遺失裝備賠償價目曝！抗彈板3.7萬　臉盆驚呆鄉民

全台接連停電！　蔣萬安怒嗆民進黨：少噴政治口水

4月兵役改革關鍵不在「延長役期」　擬調整訓練量能符合建軍思維

蔡英文研議「4個月兵役延長至1年」？　總統府：意見納評估中

快訊／曾到過市政府！北市曝確診男4天足跡　杭南郵局、7-11入列

台南5區停電！柯文哲：專業被政治扭曲　台電「人事不穩定」成問題

最硬教召第9天！實施「60迫砲射擊」　二兵：充實提升作戰效能

民眾黨插旗澎湖　提名縣長人選？柯文哲：沒適當人才

淡水多人目擊富少擄走女大生　她一看現場就知妹妹出事

大飛爆欠債鬧翻大根！　餐酒館股份遭傳「羅志祥接手」

路上車多到爆！他問「台灣車價太便宜」？網曝真相：是政府不管理

不斷更新／俄軍遭控用「白磷彈」炸進烏東　馬力波近2200人喪命

油價突破33元、晶圓雙雄股東人數創高　財經HOT 5一次看

陳盈駿CBA單場狂轟43分　追平野獸林志傑台將最高紀錄

松田聖子悲尋「與女兒同葬墓地」！　小三逼死神田沙也加慘遭肉搜

丟選秀首輪交易來明星右投葛雷　雙城盼重組戰力

快訊／蘇貞昌第三劑完成施打高端　不領北市提供的500元超商禮券

普丁侵烏鑄下「最大錯誤」　《富比世》：喚醒沉睡中的猛獸

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

政治熱門新聞

最硬教召　遺失裝備賠償價目曝！

全台接連停電！　蔣萬安怒嗆民進黨：少噴政治口水

蔡英文研議「4個月兵役延長至1年」？　總統府：意見納評估中

快訊／曾到過市政府！北市曝確診男4天足跡

嚇阻低空不明機　國軍空防靠信號槍

學者7問蔣萬安「敢承諾當市長台北房價不漲？」

4月兵役改革關鍵不在「延長役期」　擬調整訓練量能符合建軍思維

快訊／北市30多歲女確診　到過中正萬華「麵店、豆花店、環南市場」

被問缺電...蘇貞昌硬扯「反攻大陸」　她諷：民主鬧劇

新埔站電扶梯失速下滑30旅客摔成一團　北捷道歉：煞車迴路異常

曾答應保生大帝不會再選　蘇貞昌「5大跳票」事蹟曝光

高金素梅當年肝癌、憂鬱症暴瘦剩30幾公斤　自揭從政關鍵原因

林智堅找鋼琴老師　初戀親密照意外曝

台南5區停電！柯文哲：專業被政治扭曲

更多熱門

相關新聞

最硬教召　遺失裝備賠償價目曝！

最硬教召　遺失裝備賠償價目曝！

新制14天教育召集訓練號稱「史上最硬」，14日邁入第10天，在訓練接近尾聲之際，軍方公布一份裝備價目表，如果後備軍人遺失裝備必須按比例賠償，其中最貴的一組III級抗彈板前後片要價3萬7960元。相關消息在網路上傳開後，掀起網友熱烈討論的不是最貴裝備，而是一個要價250元的臉盆，「為何臉盆要250元，洗澡可以拿起來擋子彈嗎？」、「臉盆250元是宰盤子喔」。

俄羅斯被控用化武　對烏克蘭東部市鎮投磷彈

俄羅斯被控用化武　對烏克蘭東部市鎮投磷彈

波蘭：俄侵烏若使用化武　北約得認真思考回應方式

波蘭：俄侵烏若使用化武　北約得認真思考回應方式

川普：若我在白宮「普丁不會入侵烏克蘭」

川普：若我在白宮「普丁不會入侵烏克蘭」

波蘭男誆提供庇護　性侵19歲烏克蘭少女

波蘭男誆提供庇護　性侵19歲烏克蘭少女

關鍵字：

陸軍馬防部軍武台灣軍武

讀者迴響

熱門新聞

納豆坐輪椅出院了！右半身受影響

油價漲「95能改加92？」　中油解答

台中一中「師生互嗆」真相曝！報告放梗圖嘲諷

警利用職務之便加正妹LINE　懲處調職

雷／《全明星3》江宏傑急了：積極一點！　排球比分遭狂吐槽

「饗饗」進軍新北插旗新莊宏匯

瘋傳76萬YouTuber「李根大尉戰死烏克蘭」韓網震驚了！

28歲網紅抗癌8個月病逝！　「頂光頭燦笑」最後身影網淚崩

爸1打2！5歲兒樂園失蹤3小時　裸上身被找到

明高溫狂飆33°C　鋒面來襲變天時間曝

29歲女戀上69歲富豪　爽喊不用幹太幸福

年收250萬追不到超商女店員！　原因只有一個

高雄男超取包裹遭拒！原因竟是姓名15字

國外節目驚見「台灣倒垃圾」考題　參賽者傻了

大S傳做「愛妻便當」給具俊曄！　家到隔離飯店只有2KM

更多

最夯影音

更多
上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我

上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我
偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

男大生坐副駕伸左手開車　還囂張駛上快速道路！

男大生坐副駕伸左手開車　還囂張駛上快速道路！

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面