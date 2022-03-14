最硬教召遺失裝備賠償價目曝！抗彈板3.7萬　臉盆驚呆鄉民

記者黃翊婷／綜合報導

新制14天教育召集訓練號稱「史上最硬」，14日邁入第10天，在訓練接近尾聲之際，軍方公布一份裝備價目表，如果後備軍人遺失裝備必須按比例賠償，其中最貴的一組III級抗彈板前後片要價3萬7960元。相關消息在網路上傳開後，掀起網友熱烈討論的不是最貴裝備，而是一個要價250元的臉盆，「為何臉盆要250元，洗澡可以拿起來擋子彈嗎？」、「臉盆250元是宰盤子喔」。

▲新制教召第4天操課內容是執行5公里行軍訓練。（圖／軍聞社，下同）

新制教召從原本的5至7天延長到14天，還要試行年年施訓，首梯在今年3月5日入營，訓練課程包含部隊報到及法治教育、專業專長複訊、編制武器射擊預習、營戰備任務訓練、綜合座談及裝備保養。另外，根據國防部規劃，這次教召沒有休假，每天有10小時訓練課程，包含2小時夜間訓練，每次行軍時程約2至4天，至少行軍10公里以上，號稱是「史上最硬教召」。

今日（14日）邁入訓練第10天，軍方在營地公布一份裝備價目表，若是全新品遺失得賠80％的價格，舊裝備遺失則要按新品價格60％賠償，而在所有裝備中，最貴的是III級抗彈板前後片，要價3萬7960元，高性能模組化防護頭盔一頂1萬9870元，數位迷彩雨衣一件2200元，就連臉盆一個也要250元，其他還有迷彩衣、迷彩褲、外套、戰鬥背心、戰鬥腰帶、手榴彈袋、一日突擊包、水囊、步槍彈匣袋、裝具攜行袋等等。

▼▲新制教召還有步槍射擊預習，行軍時得戴上防毒面具因應狀況處理等等。

消息傳開後引發網友熱烈討論，PTT鄉民轉貼相關報導並留言表示，「為何臉盆要250元，洗澡可以拿起來擋子彈嗎？」、「臉盆250元是宰盤子喔」、「綁14天還要付費」、「雨衣一件2200元，可以再扯一點」、「靠北，被強迫進去還有可能要倒貼，笑死」。

不過，也有另一派網友抱持不同意見，認為這份價目表應該只是要提醒大家不要弄丟裝備，不會真的要求賠償；至於網友們一致公認「最貴」的物品臉盆，也有內行人表示，「不鏽鋼盆在網路上搜尋價格真的挺貴的，看到一個二手打上空軍兩字鋼印的鋼盆就要賣1800元，250元真的是便宜了。」

▼網友認為國軍臉盆一個250元太貴。（圖／翻攝自PTT）