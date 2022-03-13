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社會 社會焦點 保障人權

台中社區設U型鐵杆上鎖　救護車被擋！管委會挨轟：出人命怎麼辦

記者白珈陽／台中報導

台中北區眷村「莒光新城」有逾1000住戶，過去20多年來大門敞開的廣場，近期卻遭管委會設置3個U型鐵欄杆並上鎖。有住戶控訴，2月間家中長輩需要就醫，救護車卻被欄杆擋在門外，甚至前天發生火警，消防車一樣也進不去，大門與大樓相距約50公尺，卻都是等到管委會姍姍來遲，才將鎖打開，「要是出人命怎麼辦！」住戶與管委會多次因此爆發激烈口角。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲莒光新城大門處遭管委會設置3個U型鐵欄杆並上鎖。（圖／記者白珈陽攝）

樂英里里長劉玉琦表示，莒光新城有37年歷史，過去出入口從來沒有設置過欄杆，但今年元月間卻被管委會管理負責人梁成擅自加裝欄杆，導致2月14下午3時、15日上午11時，分別2件長輩需要送醫時，救護車被欄杆阻擋在外，差點延遲就醫；而3月11日則有一件救火案，消防車也被擋在外面，梁成的妻子吳文鳳後來才拿鑰匙將欄杆解開。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲2月間社區有長輩需就醫，救護車被欄杆阻擋在外。（圖／民眾提供）

劉玉琦提供3段手機錄影畫面，第一則影像顯示，由於救護車遭欄杆擋住，救護人員只能徒步將擔架運至廣場，再將患者抬進車內；第二則影像，同樣情形，攝影的女子大喊「太誇張了！這如果出問題怎麼辦？」，影中的劉玉琦氣得跟吳文鳳爭執欄杆問題，卻遭吳文鳳回嗆「爛嘴巴」，一旁還有一名疑似管委會成員的女子不斷鬼打牆幫腔「你激發我的」。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲劉玉琦與吳文鳳（圖右）爭執欄杆問題，卻遭回嗆「爛嘴巴」，一旁還有一名疑似管委會成員的女子（圖左）不斷鬼打牆幫腔「你激發我的」。（圖／民眾提供）

第三則影像為3月11日救火案，數輛消防車仍遭欄杆擋在門外，民眾生氣地向吳文鳳抗議，但吳不斷回「你去看、你去看」，彷彿未將居民意見當一回事，攝影女子質問「要是出人命了誰要負責？」，吳文鳳卻是無言以對。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲消防車同樣被欄杆擋在大門外。（圖／民眾提供）

劉玉琦說，梁男給的理由（設置欄杆）是，因社區大門廣場、地下室有地板龜裂、滲水等情形，為了住戶安全，僅讓公務車進出，其餘車輛則不行，經由住戶與梁爭論未果，便來陳情。他於2月下旬連續下雨的那幾天，前往地下室查看，並未有所謂的滲水情形，便給了梁一封存證信函，說明此舉已讓住戶感到生命安全受到威脅，盼可撤除欄杆。

未料，梁男又改變說詞，稱當地已地層下陷、鋼筋裸露，但是這些說法，都無法讓住戶信服，因過去管委會從沒告訴大家社區有相關的顧慮，且已有前例證明欄杆可能會造成救護、救難延遲，住戶考量的是個人生命安全，尤其是家中有病患的住戶。

劉玉琦指出，有一位民眾的姊姊獨居在社區內，胞姊患有失智、阿茲海默症，民眾經常會來探望姊姊，近期發現門口遭設欄杆，遂向梁成請求給他們一副鑰匙，以備不時之需，但遭梁拒絕。目前所有鑰匙都是管委會成員保管，需要他們或經由授權的人才能開鎖，相當不便。

劉玉琦怒批，吳文鳳稱有把鑰匙交給鄰近的消防隊，但經過查詢，根本就沒有，全部都只是對方為了尋求正當性的說詞，且昨日有住戶搭乘計程車進帶長輩進社區，吳文鳳就直接將欄杆放下讓其進入，有其他住戶質疑，她不是說只有公務車（消防車、救護車等）才能進來？計程車並不是公務車，合理懷疑吳是在徇私，大家心裡更是不平衡。

至截稿前，《東森新媒體ETtoday》致電梁成，電話關機進語音；撥打其妻吳文鳳電話則未接，無法取得回應。

對此，台中市政府住宅處表示，公寓大廈管理條例基本精神為社區自治，如社區區分所有權人對社區事務處理方式有疑義，向社區管理委員會反映無果，可依公寓大廈管理條例第25條第2項規定召開臨時區分所有權人會議，若社區管理委員會未依區分所有權人提出申請及訴求開臨時區分所有權人會議，得依公寓大廈管理條例第59條規定列舉事實、提出書面等相關證據報請區公所辦理。

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