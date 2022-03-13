嘉義「玉山旅社咖啡」起火延燒8戶！市長黃敏惠：全力協助復原

記者翁伊森、林昱萱／嘉義報導

嘉義市知名的「玉山旅社咖啡」12日晚間11時57分發生大火，火勢延燒7戶。嘉義消防局表示，合計派遣6分隊21車前往搶救，共疏散住戶計8名民眾避難，而火勢最終於13日0時54分控制，凌晨1時15分火勢熄滅。對此，嘉義市長黃敏惠13日親自前往慰問，並承諾集合各界力量，協助後續復原與重建。

▲▼嘉義市長黃敏惠慰問火災受災戶。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，昨天深夜發生大火之後，市府消防局出動多人全力灌救，警察局、社會處、民政處、東區公所也在第一時間協助民眾安置、安撫民心。這七棟木造建築是嘉義市觀光旅遊的亮點，與北門車站等吸引很多遊客造訪。發生火災之後，大家都很關心，市府集合各界力量，大家一起協助後續復原與重建。

市府社會處、東區公所表示，本次受災戶總計有共和路396號、398號、400號、402、404號、406號、408號、410號8戶，其中396號為木造房屋旁的水泥民宅，因為消防所需水線與斷電而受災，398號至410號等7戶是本次大火損毀嚴重的木造建築，為協助受災戶後續復原，市府今日發放災害救助金、災害慰問金，嘉義市公益團體也致贈受災戶慰問金。

▲「玉山旅社咖啡」深夜大火。（圖／翻攝嘉義市政府消防局）

市府表示，大火撲滅之後，消防局除持續處理殘火，一早就展開調查工作，同時市府相關局處同仁也提供各種協助處理後續復原工作。