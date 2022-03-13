油價又要漲！加滿「價差8到12萬」　澎湖漁船排隊加油

記者陳洋／澎湖報導

俄烏戰爭也波及到台灣，國際油價節節上升，預估明天還要再漲30.3元，0.3這數字看來不大，對漁船來說，加滿油一次可以價差8到12萬，讓馬公港加油站今早出現大量漁船排隊加油，預計要到晚上才加得完。

▲馬公港加油站今早出現大量漁船排隊加油，預計要到晚上才加得完。（圖／記者陳洋攝）

漁船用油2週前油價每公升17.968元、上週每公升18.312元、本週每公升18.828元，下星期一預估再漲3毛，每公升破19.086元，讓漁船主受不了，趕緊搶在今天來加油，但專加漁船的油槍只有5隻，漁船得排上4、5小時才加得的油。

漁船主都很無奈，直說戰爭的關係，油價一直漲，現在人難請、魚變少，油價又漲，日子真的難過。

▲澎湖漁船主趕快把漁船開出來加油，就算得排上好幾個小時也只好等待。（圖／記者陳洋攝）

馬公港加油站表示，加油站只營業到下午4點，但今天可能得加班到晚上，因為預期明天漲價，很多漁船都出來排隊，他們還是會服務到結束。

▲澎湖漁船主趕快把漁船開出來加油，就算得排上好幾個小時也只好等待。（圖／記者陳洋攝）

儘管漁船用油有補貼，但每公升漲破19元，對動輒4萬到6萬公升容量的漁船來說，加滿一次的差價有8到12萬之多，也難怪所有漁船主要趕快把漁船開出來，就算得排上好幾個小時也只好等待，否則拖過今天就虧大了，只是戰爭若不趕緊結束，漁船主真的會吃不消。