油價飆漲車主問「95能改加92嗎？」　中油出面解答了

圖文／鏡週刊

受到烏俄戰爭影響，全球油價狂飆，95無鉛汽油明天將飆破33元，創7年半新高，有車主抱怨每月油資平均暴增近千元，真的吃不消了，於是發文求助「原本加95無鉛汽油能改加較便宜的92無鉛嗎？」引起熱烈討論，中油也回應了。

受到國際情勢緊張影響，明天油價將連5漲，汽柴油每公升平均要漲0.3元，95無鉛衝到33.1元，許多車主紛紛表示吃不消，就有車友提出95無鉛改加便宜的92無鉛的可能性，引發車主們熱烈討論。

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部分車主表示，油價真的漲得太誇張了，因此現在已經開始用「混加」汽油來省錢，舉例來說，平常以加95為主，但在油箱剩1/3時，就會改加92，多少可以省一點錢，目前沒有出什麼問題。

根據《中時新聞網》報導，中油指出，所謂92、95、98指的是油品辛烷值，油品混加改變的只是辛烷值，對車子引擎不會有影響。因此，要不要改加便宜的92無鉛汽油，則是視汽車原廠建議，如果沒有特殊情況就可放心混加，一般來說，除非是高性能的車，否則駕駛對馬力差異的感覺不會太明顯



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