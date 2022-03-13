漁船恆春鵝鑾鼻遇三角激浪區翻覆　恆春海巡急救5名船員上岸

▲海巡署恆春海巡隊鵝鑾鼻外海救起5船員 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導



一艘屏東籍漁船今(13)日下午，在屏東鵝鑾鼻海域外約5.7浬，因海惡劣進水翻覆，船上5名船員落海，恆春海巡隊緊急調派3艇前往救援，將5人順利救上船送醫治療，其中一人受傷，沒有大礙。

海巡署第八巡防區指揮部於今天下午13時許，接獲民眾118報案，有一艘漁船在鵝鑾鼻海域翻覆，由於該海域是鵝鑾鼻三角激浪區，海象惡劣(浪高約4公尺)，船上共5名船員等待救援。

隨即指派恆春海巡隊出動PP-2010艇、PP-3550艇及PP-3576艇前往搜援，於14時35分陸續抵達現場，發現漁船已翻覆在該海域，船上5名船員於翻覆漁船上等待救援。

14時40分，恆春海巡隊PP-2010艇將船上5人全數救起，量測體溫均正常，僅有1名印尼籍漁工左手臂輕微擦傷，其餘人員身體狀況良好，5名船員後續交由救護車載往屏東縣恆春旅遊醫院做進一步檢查。

經了解，這艘漁船於今(13)日11時29分由後壁湖漁港出港，欲至蘭嶼附近海域作業，13時許航經鵝鑾鼻三角激浪區時，不慎遭遇側浪衝擊船身，漁船隨即進水翻覆。而漁船翻覆現場海面未發現油汙，已由第八巡防區指揮部通報南部航務中心發布航船布告，請來往船隻注意航行安全。

海巡署呼籲漁船出港作業前應做好各項航前檢查，平時亦應加強機械維保、注意氣象變化防範意外發生，海上如遇緊急事故需救援，請撥打「118」海巡服務專線報案或透過漁業廣播電台通報，海巡署將立即派員前往協助。