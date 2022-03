英情資：俄準備「南北夾擊」包圍東部烏軍　攻向南部大港敖德薩

▲俄羅斯軍隊坦克被畫上神秘Z字。(示意圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

英國國防部13日最新情資報告指出,俄羅斯軍隊疑似想要「南北夾擊」包圍烏克蘭東部的烏克蘭部隊,目前正從北部第二大城哈爾科夫(Kharkiv)及南部城市馬力波(Mariupol)兩大方向持續推進。

除此之外,從克里米亞出發的俄國大軍,正試圖繞過南部戰略關鍵城市尼古拉耶夫(Mykolaiv),打算持續朝西攻向南部海港城市敖德薩(Odessa)。英國國防部表示,烏克蘭武裝部隊持續在全國各地頑強抵抗,俄羅斯如今正在為每一次推進付出相當高的代價。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/eTyMwvnz4V



#StandWithUkraine pic.twitter.com/FLC100EJAr