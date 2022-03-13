英情資：俄準備「南北夾擊」包圍東部烏軍　攻向南部大港敖德薩

▲俄羅斯軍隊坦克被畫上神秘Z字。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國國防部13日最新情資報告指出，俄羅斯軍隊疑似想要「南北夾擊」包圍烏克蘭東部的烏克蘭部隊，目前正從北部第二大城哈爾科夫（Kharkiv）及南部城市馬力波（Mariupol）兩大方向持續推進。

除此之外，從克里米亞出發的俄國大軍，正試圖繞過南部戰略關鍵城市尼古拉耶夫（Mykolaiv），打算持續朝西攻向南部海港城市敖德薩（Odessa）。英國國防部表示，烏克蘭武裝部隊持續在全國各地頑強抵抗，俄羅斯如今正在為每一次推進付出相當高的代價。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 March 2022



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另據烏克蘭武裝部隊總參謀部稍早發布的最新戰況，在2月24日至3月13日期間，烏方殲滅超過1.2萬名俄羅斯士兵，摧毀374輛坦克、1226輛裝甲戰鬥裝置及140套火砲系統。

烏克蘭稱，俄軍持續對平民進行砲擊違反國際法，且把民生基礎設施用於軍事需求，與烏克蘭交戰的俄軍道德、心理狀況持續惡化，逃兵、拒絕服從命令的狀況越來越多。不過烏方也說，目前有大量傷者正在接受治療，但血液供應短缺影響手術進行。

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