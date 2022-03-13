烏克蘭「國際維和中心」遭轟炸　俄狂射8導彈！距波蘭邊境僅約16km

▲烏克蘭西部維安中心遭到轟炸。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

根據《衛報》最新消息，烏克蘭西部利維夫地區軍事當局證實，位於小鎮亞沃利夫（Yavoriv）的國際維和與安全中心遭到8枚俄軍導彈轟炸，而此城鎮距離波蘭僅約16公里。社群媒體上流傳的一系列照片顯示，靠近該中心的方向飄來巨大煙柱。但是，目前尚不清楚死傷狀況。

Russian missile strike on Yavoriv’s military facilities, just 16km from Poland and home to an international training facility pic.twitter.com/rgTgek030y — Amichai Stein (@AmichaiStein1) March 13, 2022

烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）13日接近清晨6時傳出多起爆炸。《衛報》記者湯多（Lorenzo Tondo）表示，這是當地居民連續第3天被警報聲吵醒，但13日上午是俄軍入侵以來首度傳出爆炸聲。

Reportedly pictures from The Yavoriv Military Training Ground also known as The International Center for Peacekeeping and Security which was Targeted by 8 Russian Missiles this morning destroying the Entire Facility, the Number of Casualties is currently being determined. pic.twitter.com/ivBs5qLzD3 — OSINTdefender (@sentdefender) March 13, 2022

▲推特上流傳疑似國際維和與安全中心的現場照片，但目前尚未獲得證實。

《基輔獨立報》指出，利維夫正遭受俄軍導彈空襲。Buzzfeed記者米勒（Christopher Miller）也在推特表示，「利維夫市長辦公室已經證實，就在天剛亮之前，亞沃利夫軍事設施遭受導彈攻擊。」

值得注意的是，利維夫是烏克蘭西部重鎮，不僅是逃離烏克蘭的必經之處，也有許多外國媒體駐紮此地工作。

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