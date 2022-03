烏克蘭「國際維和中心」遭轟炸　俄狂射8導彈！距波蘭邊境僅約16km

▲烏克蘭西部維安中心遭到轟炸。(圖/翻攝推特)

記者吳美依/綜合報導

根據《衛報》最新消息,烏克蘭西部利維夫地區軍事當局證實,位於小鎮亞沃利夫(Yavoriv)的國際維和與安全中心遭到8枚俄軍導彈轟炸,而此城鎮距離波蘭僅約16公里。社群媒體上流傳的一系列照片顯示,靠近該中心的方向飄來巨大煙柱。但是,目前尚不清楚死傷狀況。

Russian missile strike on Yavoriv’s military facilities, just 16km from Poland and home to an international training facility pic.twitter.com/rgTgek030y

烏克蘭西部城市利沃夫(Lviv)13日接近清晨6時傳出多起爆炸。《衛報》記者湯多(Lorenzo Tondo)表示,這是當地居民連續第3天被警報聲吵醒,但13日上午是俄軍入侵以來首度傳出爆炸聲。

Reportedly pictures from The Yavoriv Military Training Ground also known as The International Center for Peacekeeping and Security which was Targeted by 8 Russian Missiles this morning destroying the Entire Facility, the Number of Casualties is currently being determined. pic.twitter.com/ivBs5qLzD3