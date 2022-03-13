　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭「國際維和中心」遭轟炸　俄狂射8導彈！距波蘭邊境僅約16km

▲▼烏克蘭西部維安中心遭到轟炸。（圖／翻攝推特）

▲烏克蘭西部維安中心遭到轟炸。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

根據《衛報》最新消息，烏克蘭西部利維夫地區軍事當局證實，位於小鎮亞沃利夫（Yavoriv）的國際維和與安全中心遭到8枚俄軍導彈轟炸，而此城鎮距離波蘭僅約16公里。社群媒體上流傳的一系列照片顯示，靠近該中心的方向飄來巨大煙柱。但是，目前尚不清楚死傷狀況。

烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）13日接近清晨6時傳出多起爆炸。《衛報》記者湯多（Lorenzo Tondo）表示，這是當地居民連續第3天被警報聲吵醒，但13日上午是俄軍入侵以來首度傳出爆炸聲。

▲推特上流傳疑似國際維和與安全中心的現場照片，但目前尚未獲得證實。 

《基輔獨立報》指出，利維夫正遭受俄軍導彈空襲。Buzzfeed記者米勒（Christopher Miller）也在推特表示，「利維夫市長辦公室已經證實，就在天剛亮之前，亞沃利夫軍事設施遭受導彈攻擊。」

值得注意的是，利維夫是烏克蘭西部重鎮，不僅是逃離烏克蘭的必經之處，也有許多外國媒體駐紮此地工作。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►迪士尼控快來！冰雪奇緣項鍊、小飛象耳環都特價了

ET快訊
5本土「擴大匡列」才找到！羅一鈞示警：社區仍有風險
家人「燒烤味上車」被分手！　玉兔才知超渣真相
快訊／今確診「分布2縣市」！　雙北不明感染擴大
存款40萬「7成人選買房＞買車」　自律女笑了
中一中學生「錄影PO網」有錯嗎？　律師：關鍵在這4字
快訊／今本土+5！　另增58例境外移入
快訊／烏克蘭西部遭轟炸！　極靠近波蘭邊境

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭準備好談判！　烏外長：不投降不接受最後通牒

烏克蘭「國際維和中心」遭轟炸　俄狂射8導彈！距波蘭邊境僅約16km

澤倫斯基建議「與普丁在耶路撒冷談判」　以色列媒體：俄方不反對

日本擬全面解封　Omicron亞型變異株BA.2成隱憂

俄軍侵烏失敗大揭密！英美偵察機洞悉戰術　幾百公里外通訊聽得清楚

剛果貨運列車出軌61死　「7車廂墜谷」載數百偷渡客死傷嚴重

導彈射爆俄坦克「士兵棄車奔逃」畫面曝　澤倫斯基：1天600人投降

烏官員證實：東部城市被摧毀「不復存在」　婦幼醫院爆激戰6死

不斷更新／烏克蘭全境警報狂響　俄烏爆激烈巷戰！砲轟平民釀7死

普丁恐因老年癡呆暴怒！情報界認「普丁罹癌」　服用類固醇致臉腫

高一生報告「南北管」被逼下臺　師怒稱是牽亡魂課堂上引論戰

謝和弦和莉婭「看心情」床上運動　自認渣男...仍會接吻：偷情的感覺

柏霖《聲林之王3》冠軍！可以把車開走了　翻唱《Apologize》展現完美嗓音

Selina遭Ella虧「滿面春風」　甜蜜自嘲：戀愛中的女人最美♥

入戲太深？遊客怒踢反派演員　他痛到站不穩...演出緊急喊卡

為閃狗煞停！後騎士180度撲街　蝴蝶效應？攤販驅趕動作害慘他

烏克蘭軍重回基輔與俄交戰！士兵怒：會把這些混蛋「清零」

巨大「女鵝」發現偷拍爆咬手機　媽曝飼養日常勸退：根本小屁孩

聲林之王3／阿蘭進四強搬自創《R&A》　蕭敬騰大讚「喜歡」！林宥嘉：想跟你合唱

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

烏克蘭準備好談判！　烏外長：不投降不接受最後通牒

烏克蘭「國際維和中心」遭轟炸　俄狂射8導彈！距波蘭邊境僅約16km

澤倫斯基建議「與普丁在耶路撒冷談判」　以色列媒體：俄方不反對

日本擬全面解封　Omicron亞型變異株BA.2成隱憂

俄軍侵烏失敗大揭密！英美偵察機洞悉戰術　幾百公里外通訊聽得清楚

剛果貨運列車出軌61死　「7車廂墜谷」載數百偷渡客死傷嚴重

導彈射爆俄坦克「士兵棄車奔逃」畫面曝　澤倫斯基：1天600人投降

烏官員證實：東部城市被摧毀「不復存在」　婦幼醫院爆激戰6死

不斷更新／烏克蘭全境警報狂響　俄烏爆激烈巷戰！砲轟平民釀7死

普丁恐因老年癡呆暴怒！情報界認「普丁罹癌」　服用類固醇致臉腫

「眼裡有痣」是爛桃花！女友堅持分手留下1東西…Junior：太可怕了

5本土「擴大匡列」才找到！羅一鈞：整體社區仍有風險

李振昌不確定趕上開季　助總心中有備案

花壇車站女廁前驚見「絕地武士」　男揮光劍自嗨...台鐵人員看傻

上海瘋傳「戶外空氣陽性」　專家：機率微乎其微

高雄7年房賣1900萬　在地人查「買進價格」驚喊漲太多！網：正常

黃子佼「見證大S、具俊曄約會」　3對情侶赴韓旅遊...曝他紳士一面

「珍奶姊妹花」歇業5年近況曝光！　牛奶兒熬過裸照疑雲…2近照激辣

桃園美福倉儲悶燒3天濃煙無法排出　全台最高「大鋼牙」支援救災

今5本土！雙北不明感染+1　另4例在台南「和遊覽車旅遊團相關」

國際熱門新聞

烏方曝與俄談判現況　《央視》：已近妥協簽署協議階段

她怨馬斯克生活「低於貧窮線」：住在113萬元的房子裡

被俘俄兵被媽告知「自己戰死」返家將槍決

烏克蘭總統：莫斯科採取根本不同談判作法

快訊／澤連斯基：沒有看到北約的勇氣

前後任女友「路邊大戰」！繃帶衣女雪乳掛彩

拜登簽署支出法案　禁行政部門不正確標示台灣領土

普丁恐老年癡呆！情報界：服用類固醇致易怒

俄嗆軍援烏成「攻擊目標」　法：普丁沒打算收手

加密貨幣創辦人遭罵漢奸！他中文開嗆被讚爆

1天600人投降　俄坦克被射爆士兵奔逃

開戰害到自己人　6500俄旅客慘困泰國

被俘俄軍：只要逃兵就會被射殺

華碩被烏克蘭點名 　向施崇棠喊話

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

徐乃麟邀《全明星》紅隊！豪宅宴超狂

鍾欣凌驚買驗孕棒測第3胎：有就得生

警利用職務之便加正妹LINE　懲處調職

年收250萬追不到超商女店員！　原因只有一個

大甲地瓜球「爆乳闆娘」　臉書曝光

她目睹車禍幫報警　被收1.2萬散落物處理費

Albee搭捷運「內褲外露」超丟臉！

快訊／嘉義「玉山旅社咖啡」全面燃燒！警消出動21車灌救

台中女大生考試昏睡！就醫一聽崩潰提告

麗喆幼兒園孩子集體受虐　檢方介入偵查

中一中女師被稱白雲暴怒！本尊親上火線

不是冷氣機！　過來人曝「1神家電最有感」：後悔太晚買

外國網紅爆發「離台潮」　日YTR揭8內幕：很麻煩

烏方曝與俄談判現況　《央視》：已近妥協簽署協議階段

禾馨詐保案大逆轉　專業孕婦鑽漏洞詐千萬

更多

最夯影音

更多
高一生報告「南北管」被逼下臺　師怒稱是牽亡魂課堂上引論戰

高一生報告「南北管」被逼下臺　師怒稱是牽亡魂課堂上引論戰
謝和弦和莉婭「看心情」床上運動　自認渣男...仍會接吻：偷情的感覺

謝和弦和莉婭「看心情」床上運動　自認渣男...仍會接吻：偷情的感覺

柏霖《聲林之王3》冠軍！可以把車開走了　翻唱《Apologize》展現完美嗓音

柏霖《聲林之王3》冠軍！可以把車開走了　翻唱《Apologize》展現完美嗓音

Selina遭Ella虧「滿面春風」　甜蜜自嘲：戀愛中的女人最美♥

Selina遭Ella虧「滿面春風」　甜蜜自嘲：戀愛中的女人最美♥

入戲太深？遊客怒踢反派演員　他痛到站不穩...演出緊急喊卡

入戲太深？遊客怒踢反派演員　他痛到站不穩...演出緊急喊卡

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面