汐止山區老賓士陷泥濘　警所工友指揮警車繩索牽引脫困

▲汐止烘內所葉姓工友、警員利用警車牽引協助民眾脫困。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

日前汐止警分局烘內派出所卻獲報民眾駕駛賓士車於汐萬路3段217巷內困行山間請求協助，警員曾峻桀、詹沚洋2員，連同該所工友葉登法攜帶工具前往查看。曾等3員趕至現場，發現民眾駕駛一輛舊款賓士車想到菜園種菜，行經產業道路時，輪胎陷入鬆軟泥地而動彈不得，只好請警方協助。

▲汐止烘內所葉姓工友、警員利用警車牽引協助民眾脫困。（圖／記者張君豪翻攝）

曾員等人勘察周遭環境，經驗老道的葉姓工友挺身而出，指導客車駕駛倒車駛離邊坡，再將警車與客車尾部以繩索穩固連結，由警車提供動力拖拉客車，客車以倒行方式脫困，總算讓老賓士車順利脫困泥濘間、返回正常道路。

汐止警方指出，烘內所內人稱「葉叔叔」資深工友葉登法，他憑藉開車用路的資深經驗，順利解決民眾問題，也讓現場員警學習了寶貴的經驗。警方建議用路人，山區產業道路天雨易造成泥濘，建議駕駛人謹慎演判路況、小心改道行駛，避免造成受困危險。

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