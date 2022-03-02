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快訊／北市珠寶店火警「濃煙直竄」　店主家人站4樓鐵窗外求救

記者游宗樺／台北報導

台北市大同區2日清晨5時許，民生西路一間珠寶店地下室突然發生火警，店主一家10口睡夢中被濃煙驚醒，趕緊跑出屋外避難，但屋內仍有店主家人受困，站在4樓鐵窗對外求救。警消獲報，立即拉水線入屋灌救，並成功將受困民眾救出，其中3人因吸入濃煙導致身體不適，送醫救治暫無生命危險。

▲▼北市大同區一家珠寶店清晨發生火警，店主一家人睡夢中倉皇逃生，一度有人受困屋內。（圖／記者游宗樺攝）

▲屋內人員拿手電筒對外照射求救。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼北市大同區一家珠寶店清晨發生火警，店主一家人睡夢中倉皇逃生，一度有人受困屋內。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼北市大同區一家珠寶店清晨發生火警，店主一家人睡夢中倉皇逃生，一度有人受困屋內。（圖／記者游宗樺攝）

▲屋內有3名民眾因吸入濃煙，身體不適被送往醫院。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，起火建物為4層樓獨棟透天厝，1樓由屋主一家經營珠寶店，樓上則做住宅用途，起火時濃煙從地下室竄出，屋主一家人在睡夢中驚醒，跑出屋外求救並打電話報警，但屋內有長者因年事已高，一度無法自行下樓，經警消協助下，成功下樓送上擔架，被送往醫院治療觀察。

警消5時54分獲報，派出23輛各式消防車、5輛救護車及92名警消到場，發現4樓鐵窗外有人拿手電筒對外求救，趕緊拉水線入屋搶救，成功救出一家4男、6女共10人，其中2名女性（96歲、25歲）及1名男子（69歲）共3人因吸入濃煙，被送往醫院預防性治療，所幸救治後暫無生命危險。

▲▼北市大同區一家珠寶店清晨發生火警，店主一家人睡夢中倉皇逃生，一度有人受困屋內。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼北市大同區一家珠寶店清晨發生火警，店主一家人睡夢中倉皇逃生，一度有人受困屋內。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼北市大同區一家珠寶店清晨發生火警，店主一家人睡夢中倉皇逃生，一度有人受困屋內。（圖／記者游宗樺攝）

▲北市大同區一家珠寶店清晨發生火警，店主一家人睡夢中倉皇逃生。（圖／記者游宗樺攝）

警消拉水線灌救後，初步研判起火點疑位於建物地下一樓的倉庫內，因電池起火釀災，濃煙順著樓梯向上竄升，經人員拉水線射水灌救，火勢在6時17分撲滅，燃燒面積約2平方公尺，確切起火原因有待後續調查釐清。

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