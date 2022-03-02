　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

聾啞媽被關停車場　女兒急叩「快來救我們」警安撫助脫困

▲陳姓女子載女兒被困農會停車場。（圖／大園警分局提供）

▲陳姓女子載女兒被困農會停車場。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

聾啞陳姓女子1日晚間載小孩回家途中，因身體疲倦將車停在桃園觀音區新坡農會停車場內休息，不料醒來後發現因農會下班將停車場鐵門關閉，由於陳女為聾啞人士，於是請女兒以電話報案，不斷喊著「我們被困住了」、「快來救我們」，警方獲報後透過里長聯繫上農會人員到場開門，順利協助陳女脫困。

▲員警到場協助。（圖／大園警分局提供）

▲員警到場協助。（圖／大園警分局提供）

大園分局新坡派出所於昨日晚間接獲一名小女童報案，女童在電話中不停喊著「我們被困住了」、「快來救我們」等語，由於女童年紀還小又相當慌張，無法清楚表達所在地點，經員警安撫詢問之下，終於得知女童與母親受困於新坡農會停車場，隨即派員前往查看。

▲經通知農會人員開啟鐵門脫困。（圖／大園警分局提供）

▲經通知農會人員開啟鐵門脫困。（圖／大園警分局提供）

警方到場後看見一名女子站在停車場鐵門後方著急求助，但因女子為聾啞人士無法言語，員警便以手機通訊軟體與其溝通。陳女表示她在新北市上班，當時載著女兒返家的途中，因舟車勞頓覺得很睏，遂將車子開進新坡農會停車場稍作休息，沒想到醒來後農會已下班，他們被關在停車場裡不知該如何是好。

員警得知後透過新坡里長聯繫上農會人員到場開門，總算順利幫助陳女脫困，也趁此機會向陳女宣導下載警政APP簡訊報案，避免下次身邊沒人求助時，無法報案清楚說明狀況，陳女對於警方的熱心協助表示相當感謝。

►到烏來四季山妍泡湯，每人450元有找！

ET快訊
人夫牙醫陪妻小返鄉過年！　恐怖小三揮刀殺死他
快訊／沒油了！　美：俄軍64公里車隊幾乎停原地
俄軍遲遲打不下烏克蘭！　普丁遭爆氣到開除參謀總長
普丁超怕死！開會不讓官員靠近　諷刺畫面曝光
央視主播穿「烏克蘭國旗色」嗆普丁？　首位陸大咖女星反戰GG了
普丁殺紅眼攻擊平民！　驚悚廢墟影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

聾啞媽被關停車場　女兒急叩「快來救我們」警安撫助脫困

屏東「志工限定專屬優惠」　持服務紀錄冊或榮譽卡即享福利

玉山圓峰山屋、白洋金礦山屋已無蓄水　玉管處籲旱季登山節水防火

欠繳ETC通行費等稅費22萬8千元　查封名下車輛及透天厝後分5期繳清

土地糾紛敗訴　台南數學老師寫歌指控司法不公

暖心迎賓拚外交　黃偉哲以台南果乾盛情款待龐培歐

菸蒂惹禍！佳冬戰備跑道旁雜草起火濃煙亂竄　警急提水桶滅火　

酒駕零容忍　首創公布重大酒駕事件資訊提醒民眾注意交安

分析台南近3年電氣因素火災　消防局：請遵守5不1沒有

電纜大盜台南北門連犯3案　學甲警破起出61公斤電纜

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

稱被邀溜3層樓未完工溜滑梯　外送員嗨直播苗栗縣府批亂來

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

潔哥大享「騎」人之福　Ai-4 Ever輕巧好駕馭

惡駕駛「路中急煞」被按喇叭　竟拿鐵棒下車！還追車怒拍窗

妻用尪車練習開去黏牆壁...　他沒生氣反笑爆網讚好老公

聾啞媽被關停車場　女兒急叩「快來救我們」警安撫助脫困

屏東「志工限定專屬優惠」　持服務紀錄冊或榮譽卡即享福利

玉山圓峰山屋、白洋金礦山屋已無蓄水　玉管處籲旱季登山節水防火

欠繳ETC通行費等稅費22萬8千元　查封名下車輛及透天厝後分5期繳清

土地糾紛敗訴　台南數學老師寫歌指控司法不公

暖心迎賓拚外交　黃偉哲以台南果乾盛情款待龐培歐

菸蒂惹禍！佳冬戰備跑道旁雜草起火濃煙亂竄　警急提水桶滅火　

酒駕零容忍　首創公布重大酒駕事件資訊提醒民眾注意交安

分析台南近3年電氣因素火災　消防局：請遵守5不1沒有

電纜大盜台南北門連犯3案　學甲警破起出61公斤電纜

14天這樣操！新制教召兩星期不休假　操課規劃、必帶小物一次看

台灣獼猴闖入三芝社區3天！　「3至8樓來回攀爬」體力不支超驚險

襪子洗完還臭烘烘？3妙招只要洗前多做一步　包準乾淨如新

雲端保健室／致命遺傳罕病FAP 「救命解藥」見曙光！

房地合一稅收衝！　新竹奪成長王：年增700%

導彈轟入基輔婦產科「炸破屋頂」畫面曝　美女醫師慘喪命

俄總統發禁令：禁止超過1萬美元外幣匯出國外

拚連任？　侯友宜：「還沒到選舉時間」以做事代替對立

金髮女賊「亮搞玩」偷信用卡盜刷　不認罪監視器打臉...下場曝

車上有6歲孩1個月嬰照樣殺　烏克蘭警「全家5人」遭俄軍冷血擊斃

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

地方熱門新聞

明道學霸超狂拿90級分 　想幫爸媽診所改善流程

高雄旗津券要來了！　上路期程曝光

寶高智慧產業園區招商進駐率近9成5

高雄SKM Park電梯受困！11人卡半空嚇壞

豐原葫蘆墩公園將打造水岸綠園道

最後一夜！破萬人再湧太原夜市　攤商：比過年還誇張

電纜大盜台南北門連犯3案

公布重大酒駕事件資訊提醒民眾注意交安

法拍大湖草莓20籃6600元拍定

台南私校高二生對老師譙三字經

台南數學老師寫歌指控司法不公

電氣因素火災請遵守5不1沒有

從台中到台東尋親　姊卻報案陌生人闖入

黃偉哲以台南果乾盛情款待龐培歐

更多熱門

相關新聞

珠寶店火警「濃煙直竄」　店主家人鐵窗外求救

珠寶店火警「濃煙直竄」　店主家人鐵窗外求救

台北市大同區2日清晨5時許，民生西路一間珠寶店地下室突然發生火警，店主一家10口睡夢中被濃煙驚醒，趕緊跑出屋外避難，但屋內仍有店主家人受困，站在4樓鐵窗對外求救。警消獲報，立即拉水線入屋灌救，並成功將受困民眾救出，其中3人因吸入濃煙導致身體不適，送醫救治暫無生命危險。

福隆停車場逾8成滿　9省道易塞路段一次看

福隆停車場逾8成滿　9省道易塞路段一次看

遊覽車嘉義山路迷航後輪卡住　害交通中斷3小時

遊覽車嘉義山路迷航後輪卡住　害交通中斷3小時

母女受困火場警引導助脫險

母女受困火場警引導助脫險

台61油罐車追撞！駕駛受困四肢無知覺

台61油罐車追撞！駕駛受困四肢無知覺

關鍵字：

聾啞媽受困停車場解危

讀者迴響

熱門新聞

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

歐戰？醫嘆「台灣這點好蠢」　預言全球未來光景

港急診室「屍疊屍」護士淚崩

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

即／美國怒了！俄狠殺「烏克蘭平民」

陸軍官校前校長爆偷吃美女人妻！　還囂張毆打綠帽夫

謝和弦化身兵役檢驗機！點名4人去當兵

丟丟妹月賺2億「25歲就買6000萬豪宅」！

牙醫師遭小三捅胸亡　妻驚知真相崩潰痛哭

墮落入監10年！顏正國嘆金馬除名

日本新制！台人打「3劑疫苗+小黃卡」有條件免隔離

俄學者爆「核戰近了」　稱普丁家人躲進核掩體

烏克蘭「漏算2點」　共軍能閃電攻台？他給答案

他滾輪操肌一年　圓肚練成猛男

澤倫斯基演說「逼哭全歐盟」　翻譯官也哽咽

更多

最夯影音

更多
明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的
俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面