聾啞媽被關停車場　女兒急叩「快來救我們」警安撫助脫困

▲陳姓女子載女兒被困農會停車場。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

聾啞陳姓女子1日晚間載小孩回家途中，因身體疲倦將車停在桃園觀音區新坡農會停車場內休息，不料醒來後發現因農會下班將停車場鐵門關閉，由於陳女為聾啞人士，於是請女兒以電話報案，不斷喊著「我們被困住了」、「快來救我們」，警方獲報後透過里長聯繫上農會人員到場開門，順利協助陳女脫困。

▲員警到場協助。（圖／大園警分局提供）

大園分局新坡派出所於昨日晚間接獲一名小女童報案，女童在電話中不停喊著「我們被困住了」、「快來救我們」等語，由於女童年紀還小又相當慌張，無法清楚表達所在地點，經員警安撫詢問之下，終於得知女童與母親受困於新坡農會停車場，隨即派員前往查看。

▲經通知農會人員開啟鐵門脫困。（圖／大園警分局提供）

警方到場後看見一名女子站在停車場鐵門後方著急求助，但因女子為聾啞人士無法言語，員警便以手機通訊軟體與其溝通。陳女表示她在新北市上班，當時載著女兒返家的途中，因舟車勞頓覺得很睏，遂將車子開進新坡農會停車場稍作休息，沒想到醒來後農會已下班，他們被關在停車場裡不知該如何是好。

員警得知後透過新坡里長聯繫上農會人員到場開門，總算順利幫助陳女脫困，也趁此機會向陳女宣導下載警政APP簡訊報案，避免下次身邊沒人求助時，無法報案清楚說明狀況，陳女對於警方的熱心協助表示相當感謝。