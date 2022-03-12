中一中師生爆口角　教團建議「老師應控制避免狀況擴大」

▲台中一中音樂課爆發師生衝突引發各界關注。（圖／翻攝YouTube）

記者許敏溶／台北報導

台中一中發生高一音樂課師生口角衝突，影片上傳網路後吸引大量點閱，更引發各界議論，教育團體認為，從影片看來，師生一方都有一些狀況，誰對誰錯應該交給校方來判斷了解，但老師在當下最理想處理方式，應該是先按下暫停鍵，避免雙方情緒或狀況擴大，等到下課後再跟學生個別溝通。

▼台中一中音樂課爆發師生衝突引發各界關注。（圖／記者鄧木卿攝）

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台中一中高一學生在音樂課的課堂報告中，製作影片介紹到高二的教材內容，遭到女老師嚴厲斥責、飆罵，並且要求刪除，學生反駁「花了這麼多時間卻被刪掉，做個屁喔」，衝突影片上傳到「YouTube」後引發熱議，各界也出現支持或反對師生意見。

▼台中一中音樂課爆發師生衝突。（圖／翻攝YouTube）

全教總理事長侯俊良表示，這次事件從影片上看來，看來雙方都有一些狀況，對於超過範圍引發爭議，要看老師一開始怎麼規定，師生到底誰對誰錯，不能一刀切，或許師生之前可能已經有一些誤會，所以最好方式，還是交給校方了解判斷。

不過，侯俊良指出，單純從這次事件，學生若已經有情緒，老師最好的處理方式，應該是先按下暫停鍵，避免讓情緒或狀況擴大，等到下課後再跟學生個別溝通，才是比較好的處理方式。