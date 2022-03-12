超前「做高二音樂報告」師嗆刪掉　學生：做個屁喔！他1原因讚賞

網搜小組／劉維榛報導

從小我們被教育「尊師重道」，而近日台中一中學生交音樂報告，因內容屬於高二課程，被女老師斥責「南北管是牽亡魂」要刪掉，師生不滿嗆聲，該影片引發關注。對此，圖文作家徐玫怡直言，很讚賞該位學生的替自己辯駁的行徑，「有憑有據的說出了自己的看法，也沒有不禮貌。」

YouTube影片可見，男學生站在台前，要告報南管北管內容，結果老師喝斥這是高二課程，「現在學生是這種態度？」男學生據理力爭回應，「花了這麼多時間卻被刪掉，做個屁喔」、「我們就照課本念就好了，不需要做報告了」，尤其要把南北管資訊刪掉，男學生根本無法接受。

老師大聲質疑，「有哪個班級像你們這樣嗎？」當下有其他同學加入聲援「可以先聽看看啊」，老師又回答：「牽亡魂，這樣不行，你們可以下去了。」而男學生接著解釋：「台灣文化部說牽亡魂是無形文化遺產」，老師又嗆：「那你去考教師甄試嘛...現在的學生可怕到極點。」甚至還要錄影的學生刪除影片，現場火藥味十足。

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▲音樂課上，師生互嗆。（圖／翻攝YouTube）



影片在11日曝光後，至今已超過15萬次點閱量，對此，徐玫怡在臉書力挺男同學，「我知道我分享這個影片，對老師是一個很大的傷害，但是我很欣賞這個台中一中的學生，我相信我兒子也沒有他那麼沉穩的勇氣。」

徐玫怡點出關鍵，希望大家把重點放在當孩子遇到大人不合理的情緒反應時，他沒有退縮，甚至有憑有據的說出了自己的看法，也沒有不禮貌。老師是人，老師也有情緒，或許那一天音樂老師的狀況不好，所以講出了她自己也沒有辦法控制的話語，有點可惜。

影片的重點來看，徐玫怡說，是讓我們看見現在的小孩已經比我們想像的更厲害了。高一生做出高二內容的報告，這不很好嗎？

最後，徐玫怡強調，在資訊豐富的世界裡，作為大人的，實在沒有什麼可以教的了，我們只是引出孩子的才華，引出他們上進的心。今天幸運的能夠成為教育小孩的一個長輩，要很感謝自己有那個位子可以看到新世代正在建立他們的世界。

底下網友也理性回應，「學生很棒！ 面對只能拿權威來扣帽子、惱羞成怒的老師，能夠沈穩的講出自己的觀點真的很棒」、「開頭已經是爭論的開始，前情不是很明確，老師爆點不能以偏概全，但小朋友能夠明確表達意見，這點可以誇」、「我覺得報告超前很好啊！本來就是讓學生發現更多，體驗更多，他們能準備到超過預期的範圍表示他們在認真準備資料，同樣身為一名老師的我路過」。

今日稍早，中一中教務主任彭佳偉做出五點回應：

一，昨天事情爆發後，造成社會驚擾，校方深感抱歉，日後會特別留意關懷學生，不要因為此案影響發展和學習動機。

二，第一節和第二節音樂課結束後，校方在10點15分就已掌握到訊息，並給予當事學生適度回應。

三，校方已安排該班級團體輔導，特別是上台報告的這組同學，希望經由導師陪伴，不要影響學生生涯發展。

四，在校長指示下，學校已進行跨處室的平行協調和努力，對當事老師和學生也都有妥善溝通。

五，未來在音樂課上，會特別注意學生感受，下周一會邀集當事老師和同學，大家心平氣和討論整件事件委由，達到互信，同理心，讓事件平息落幕。

教育局也表示，新課綱的自主學習是學生探索自己和發展未來的重要關鍵，如何引導學生擬定計畫、善用時間、蒐集過程、產出成果等，都是重要的學習歷程。

有關台中一中音樂課學生報告內容及教師管教爭議，教育局已責請學校優先保障學生學習權益及關心身心狀況，並要求校方盡速深入了解，老師課程作業內容與學生準備的報告為何產生認知落差，及教師班級經營狀況 。對於學生學習過程的努力應多予肯定，教師也應注意引導過程中的情緒控管。

新課綱強調素養導向教學，重視學生自主學習能力養成，並要求教師遵循正向管教及師生間理性討論，教育局將督導學校確依上開原則辦理。