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大陸 大陸焦點 特派現場

博主外送點星巴克竟喝出「活蟑螂」　一PO文反被罵翻！網：我不信

▲▼ 星巴克喝出蟑螂。（圖／翻攝自微博）

▲微博博主發文稱在星巴克喝出活蟑螂。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸一名微博博主近日發文，稱在星巴克買了一杯冰飲料，打開發現裡面竟然有活蟑螂！離譜的經理在網路引發熱議，不少人直呼好噁心。

該名「奇異果炒辣椒」博主近日在微博PO出照片，畫面顯示，名為「冰大溪地綿雲冷萃」的飲品杯內出現一隻蟑螂，「我最開始以為牠是死的，拍照給客服之後發現牠還活著。」

▲▼ 星巴克喝出蟑螂。（圖／翻攝自微博）

▲蟑螂在泡沫上。（圖／翻攝自微博）

事情曝光後登上微博熱搜，掀起網友論戰，不少人直呼好噁心，「看這個剩餘量，得去醫院洗個胃了」、「你還喝到一半啊窩草」、「救..遨遊了屬於是」。不過也有人質疑是炒作，「說實話我不太信，因為這個狀態不太像店裡的，像是你家裡的蟑螂，而且是你打開蓋子喝的」、「我還是覺得要中立謹慎一些」。

據《天目新聞》報導，一名星巴克內部員工表示，該博主曬出的這杯咖啡貼紙顯示它是杯外賣，已經出品有段時間了，如果按照製作步驟下來，應該不可能出現活蟑螂的情況。

該員工解釋了製作這類飲品的詳細過程，「飲品製作的程序依次是倒糖漿、冷萃原液、冰塊、過濾水，最後加奶蓋。冷萃原液是濾紙過濾過的，在這個過程中，有那麼大的異物出現，應該是會看得見的；其次冷萃上面的綿雲是牛奶加糖漿在攪拌機里攪30秒製成的，這個過程更不可能；綿雲是最後淋在冷萃上的，我聽說這只蟑螂是活的，如果真的是製作飲品時就在裡面，應該早淹死了。」

面對網友的質疑，事主強調，沒有故意把蟑螂放進杯內炒作事件，「我雖然經濟條件不好今年點的少，但是我也沒必要碰瓷呀，如果我故意放進去的我天打雷劈可以嗎？」

對於此次事件，星巴克回應稱，調取錄像發現，工作人員嚴格按照操作流程製作產品，經第三方蟲害公司檢查，也沒有發現相關蟲害問題。

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