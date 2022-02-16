17歲少年嫖妓嫌滿屋小強害沒「性」致　要求退費慘遭痛扁

▲少年嫖妓嫌環境太髒亂害沒「性致」，要求退款被業者痛毆。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／桃園報導

桃園一名17歲少年透過LINE上「女神舒壓會館」帳號，與經營者黃姓男子聯絡並媒合了一名越南籍女子，至某出租套房進行性交易，而少年完事後反映套房內環境髒亂、「小強」太多，讓他瞬間「性」致全無，要求退還性交易費用，若不立即退款就報警查緝。黃男心生不滿，夥同另3人痛扁少年一頓並搶走少年身上錢財，法院審理後依傷害罪判黃5個月徒刑，另犯容留性交罪再判5個月。

判決書指出，2021年4月黃男在LINE上以帳號「女神舒壓會館」張貼「今日優惠價」、「新妹妹今天剛報到，都是台越混血兒喔」等性交易資訊，並附上多張清涼火辣女子照片，該名17歲少年看見連繫後，以2000元40分鐘的價格談妥性交易，引介了一名越南籍應召女前往約定好的套房，但少年完事後向黃男表示套房內蟑螂太多、不滿意服務等等，覺得不盡興要求退回款項，不然就帶警察來取締非法應召站。

▲開設應召站黃男不滿少年要求退款，叫來同夥將人毆打成傷。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

黃男不滿少年想「白嫖」還被要脅，叫來潘姓與另2名男子助陣，先假裝答應退費，約少年到指定地點會合，以人數優勢限制少年行動且痛毆一頓，再搶奪少年身上剩餘錢財，把手機、包包等個人物品搶走丟棄，少年全身傷痕累累、趁隙逃到超商向店員求救並報警。

報案後警方也一同查緝黃男所開設之應召站，偵訊時黃男坦承從事媒介性交易，每次可從中抽600佣金，並租日租套房供應召女子進行交易，桃園地方法院以圖利容留性交罪判黃5個月有期徒刑，且毆打少年觸成年人故意對少年共同犯傷害罪，也處5個月徒刑；另同夥潘男也依共同傷害罪遭判3個月，皆可易科罰金，追討沒入非法所得。