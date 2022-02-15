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中國星巴克驅趕用餐民警　黨媒震怒「誰給的底氣？」

 ▲▼星巴克轟走門口用餐中國公安　「影響我們品牌形象」。（圖／翻攝自微博）

▲中國星巴克驅趕門口用餐中的公安，引發爭議。（圖／翻攝自微博）

文／中央社

星巴克在中國重慶的一家門市店員驅趕在門口吃飯的民警，這起事件在網路上發酵。雖然星巴克稱是誤會並表達歉意，仍遭到網路公審。中共黨媒更刊發評論，要星巴克「收回你的傲慢」。

2月13日起，一篇指責星巴克重慶磁器口後街門市店員驅趕在門口吃飯民警的文章，在中國的網路上引發熱議。中國星巴克的官方微博於14日發布聲明，稱並未驅趕與投訴民警，是雙方溝通誤會，並且對此致歉。

然而，星巴克的聲明顯然無法消除網友的怒火，大批網友在中國消費評論平台「大眾點評」中，這間店面的頁面留下半顆星的差評，留言也絲毫不客氣批評「一個廉價咖啡，誰給你的優越感？」

▲▼星巴克轟走門口用餐中國公安　「影響我們品牌形象」。（圖／翻攝自微博）

▲星巴克中國發聲明滅火，但輿論不買單。（圖／翻攝自微博）

除了網友的評論，中共黨媒人民網於14日以「星巴克請收回你的傲慢」為題刊發文章評論這起事件。

文中指出「執勤民警在門店門口吃盒飯，就妄加驅趕，誰給的權力？嫌驅趕不過癮，還要投訴民警，誰給的底氣？」強調這起事件如果屬實，該被投訴的是星巴克。

文中提及，無論從什麼角度，星巴克都沒有理由也沒有必要驅趕民警。哪怕民警無意中佔用了星巴克的座位，影響了顧客用餐，工作人員只要提醒就好，何必驅趕。至於投訴民警的行為，背離人情事理，純屬「挑釁」了。

但這篇評論最後也提到，雖然星巴克的員工粗暴對待民警，然而無須過度突出星巴克的外企身份。「驅趕民警這種做法，發生在國內企業身上也不容原諒。原因很簡單，誰傷害為公眾服務的人，誰違背公序良俗，誰冒犯大眾情感，誰就難逃大眾譴責」。

在事發之後，星巴克過往在中國市場遭裁罰的記錄也被再次提起。

上游新聞報導，2021年12月，無錫的兩家星巴克門市發生使用過期食品原料的事件，不但被勒令歇業，隨後也分別遭裁罰人民幣69萬元、67萬元。包含廣東深圳、湖南常德等地的門市都有因販售過期食品而被罰的記錄。此外，重慶有兩家店面則曾因消費糾紛而被起訴。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

 

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