中南部上探31℃　下週四中部以北變天

▲受到高壓迴流影響，全台晴朗穩定。（圖／翻攝中央氣象局）



記者葉國吏／綜合報導

受到高壓迴流影響，全台晴朗穩定，中南部高溫上探31度，下週四、 五鋒面報到，中部以北局部有雨、北台灣轉涼。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(13)日受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，東半部偶有零星少量降雨的機率，各地白天溫暖微熱，日夜溫差大。今日北台高溫回升至30度，南部更達32度，日夜溫差最大近15度，應注意；各地區氣溫：北部15至30度，中部16至31度，南部14至32度，東部14至29度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲13日4：10真實色雲圖顯示，台灣上空大多晴朗無雲，桃竹苗有零散低雲(左圖)。4：20雷達回波合成圖顯示，陸上無降水回波，東側海上有微弱線狀回波(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

明(14)日至週四(17日)上午各地皆為晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率。白天持續偏暖，夜間有「輻射冷卻」，日夜溫差大。西半部清晨易有「輻射霧」，應注意行車安全。

週四下午起「鋒面」接近，天氣趨不穩定，中部以北有局部短暫陣雨的機率。週五(18日)「鋒面」抵達，中部以北有局部陣雨，北台稍轉涼。週六(19日)鋒面遠離，天氣好轉、氣溫升，山區仍有局部短暫雨的機率。但為期末的模擬，各國模式並不一致，且皆在調整中，應持續觀察。