「高壓迴流」全台晴朗穩定　日夜溫差15度！下週四鋒面速到

▲高壓迴流影響，台灣上空晴朗無雲，各地晴朗穩定。（圖／翻攝中央氣象局）



記者葉國吏／綜合報導

高壓迴流影響，台灣上空晴朗無雲，各地晴朗穩定，不過清晨受到輻射低溫影響，日夜溫差大將近15度。下週四有一波鋒面快速通過，但降雨強度還要再觀察。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，週末(12、13日)受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，東半部偶有零星少量降雨的機率，各地白天溫暖微熱，清晨仍有「輻射低溫」，日夜溫差大；西半部清晨易有「輻射霧」，影響能見度。

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▲12日4時真實色雲圖顯示，馬祖及桃竹苗沿岸有低雲或霧，台灣東側有低雲(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，陸上無降水回波，東側海上有線狀回波(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

今日北台高溫回升至29度，中南部更達30度以上，日夜溫差最大近15度，應注意；各地區氣溫：北部13至29度，中部13至30度，南部14至31度，東部15至29度。

下週一(14日)微弱「鋒面」從北方海面掠過，各地仍維持多雲時晴、偏暖的天氣，僅北台灣雲量稍增。下週二至週四(15至17日)各地晴時多雲、持續偏暖，東半部偶有零星少量降雨的機率。下週一至週四、西半部清晨易有「輻射霧」，應注意行車安全。下週四晚、週五(18日)另一波移動快速的「鋒面」通過，但為期末的模擬，降雨時間及範圍，模式仍在調整，需持續觀察。