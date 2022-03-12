賑濟烏克蘭專戶捐款超過5.69億　辜寬敏豪捐100萬美金

▲辜寬敏日前捐100萬美元力挺烏克蘭。（資料照／記者周宸亘攝）

記者呂晏慈／台北報導

烏克蘭情勢嚴峻，外交部透過財團法人賑災基金會開立賑濟烏克蘭專戶，賑災基金會12日上午公布，截至今天上午8點的累計捐款突破5.69億，共有超過4萬筆線上捐款。其中，總統府資政、台灣制憲基金會董事長辜寬敏日前捐出100萬美金（約新台幣2831萬元）援助烏克蘭，他表示，希望藉此表達對於烏克蘭人的關心與支持，烏國人民為祖國效力的精神令世界動容。

賑災基金會12日指出，賑濟烏克蘭專戶累計收到新台幣5億6926萬善款，並有4萬1524筆線上捐款。其中，有1筆100萬美元（約新台幣2831萬元）捐款來自辜寬敏。

辜寬敏透過台灣制憲基金會表示，對於烏克蘭目前許多孩童因為俄羅斯的侵略而流離失所感到非常不捨，因此響應總統蔡英文、行政院長蘇貞昌的拋磚引玉，捐出100萬美金予賑災基金會烏克蘭專戶，希望能表達對於烏克蘭人的關心與支持，並指這不是金額多寡問題，而是心意問題，在他眼中100萬美金的心意與大學生100塊是一樣的，只是他剛好做得到而已。

辜寬敏表示，在烏克蘭國內不分黨派團結一心，在國外的烏克蘭人也紛紛返回祖國效力，這種「one for all」（意指我為人人）的精神與無私的民族情懷，令世界為之動容，而當今台灣最欠缺的，就是「台灣人意識」、「國民意識」與「國家意識」，一個國家固然面對民生經濟、外交內政的種種挑戰，然而從歷史經驗而言，「國家意志」才是國家及其民族是否偉大的重中之重。

辜寬敏直指，台灣國內也有少部分人宣揚「今日烏克蘭，明日台灣」、「不要挑釁中國」等言論，令人看破手腳與不恥，這種不以台灣人將來為中心、背離台灣主流民意的言論，注定在台灣沒有未來。