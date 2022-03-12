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她偷出門為病母找藥！下秒遭俄軍坦克瘋狂砲轟　1車3人全慘死

▲▼馬克賽特卡出外為病母買藥，卻慘被俄軍砲轟至死。（組圖／翻攝自推特、路透）

▲馬克賽特卡出外為病母買藥，卻慘被俄軍砲轟至死。（組圖／翻攝自推特、路透）

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭女子馬克賽特卡（Valeriia Maksetska）最近在逃出基輔，出外為母親購買藥物的途中，不幸遇到了俄羅斯的坦克車隊，結果在路途中慘被砲轟而死，而同車的母親和司機也被砲火波及，當場死亡。

據《紐約郵報》報導，美國國際開發署（USAID）署長鮑爾（Samantha Power）在當地9日透露，在她手下工作的馬克賽特卡是一名訓練有素的烏克蘭醫務人員，在俄羅斯入侵烏克蘭後，馬克賽特卡決定留在基輔，幫助被俄軍圍困在基輔的烏克蘭人。

不過，馬克賽特卡的病母伊琳娜（Irina）最近卻將手頭上的藥吃完了，因此母女倆迫不得已，只好搭上司機亞洛斯洛夫（Yaroslov）的車，一起離開基輔買藥。沒想到，3人在前往邊境的路途中突然遇上一列俄羅斯坦克車隊，被攔下的3人乖乖地在路旁等候車隊經過，不料其中一輛坦克卻突然朝他們開火，導致3人慘死。

USAID成員在事發後譴責道，馬克賽特卡在災難發生後，為了母親冒險出門找藥，卻不幸被俄軍炮轟至死，而好心載兩母女去買藥的亞洛斯洛夫，過去也多次將需要幫助的人送到安全的地方，最終卻落得如此下場，「他們付出的代價讓人難以接受」。

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