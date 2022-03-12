俄宣布：已摧毀烏克蘭軍方「無線電情報中心」　與近3500軍武設施

▲俄軍表示，迄今已摧毀進3500個軍事設施。圖為烏克蘭亞速海沿岸城市馬力波（Mariupol）機場附近的軍事設施24日遭俄軍砲擊。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）於12日表示，俄軍利用「高精準度武器」擊毀烏克蘭軍事基礎設施。基輔以東12公里的羅伐利（Brovary）主要無線電情報中心已被摧毀，基輔以南約30公里的瓦西里基夫（Vasylkiv）的軍事機場也關閉停飛。自軍事行動以來，已有近3500個軍事設施遭毀。

▲烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）政府大樓遭嚴重砲擊。（圖／路透）

根據俄羅斯官媒《俄新社》報導，科納申科夫12日表示，自「特別軍事行動」以來，俄軍已經摧毀烏克蘭3491個軍事設施，包含123架無人機、1127坦克和其他裝甲車等。

另外，科納申科夫也證實，俄軍於12日上午利用「高精準度」的武器襲擊了烏克蘭軍事基礎設施，基輔東部近郊羅伐利一處烏軍的主要無線電情報中心遭摧毀，無線電停止作用。而基輔以南約30公里的瓦西里基夫的軍是機場也遭遇襲擊，目前已經關閉並停飛。

▲俄軍坦克損壞，棄置路邊。（圖／路透）

此前，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，烏克蘭與俄羅斯的戰爭正處在一個「戰略轉捩點」，俄軍似乎正在重新集結，準備隊基輔發動可能的攻擊，「雖然無法說出我們還需要多少天才能解放烏克蘭土地，但我們可以說，我們做得到。」他認為，「我們已經朝向我們的目標、我們的勝利前進。」

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