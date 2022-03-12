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蔡英文視察教召登上國際　路透：烏克蘭為台灣後備軍改注入動力

▲▼總統蔡英文視察「史上最硬教召」登上國際。（圖／路透）

▲總統蔡英文視察「史上最硬教召」登上國際。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

近期俄羅斯入侵烏克蘭的國際情勢，使得國情類似的台灣也同樣受到國際關注，就連總統蔡英文12日視察「史上最硬」的14天新制教召，也登上了國際媒體《路透社》，以《烏克蘭戰爭為台灣後備軍改革注入新動力》（Ukraine war gives Taiwan's military reservist reform new impetus）為題報導，關注台灣的基層軍力改革議題。

根據《路透社》報導，台灣總統蔡英文12日視察「陸軍後備役」的新計畫，鑒於中國對台灣的好戰態度，以及俄羅斯對烏克蘭的入侵，為這項計畫增添了新動力。

本月開始的新計畫，後備役人員將接受為期2周的訓練，而非過去的5~7天，並且將會花更多時間在射擊等戰鬥訓練上，新制度將在今年前3季度對大約 15,000 名預備役人員進行試用，並將在第4季度進行審查，以確定是否會繼續實施

蔡英文表示，「烏克蘭情勢更加證明，守護國家除了國際聲援、協助外，還是要全民團結一致。」

▲▼總統蔡英文視察「史上最硬教召」登上國際。（圖／路透）

▲後備役教召人員實彈射擊。（圖／路透）

《路透社》報導指出，台灣正逐漸從徵兵部隊，轉變為志願軍為主的專業部隊，但這種轉變很麻煩，也會導致231萬後備戰力遭受破壞，也有一些人抱怨，再培訓期間只是將時間，浪費在無意義的演練和講座上。

報導指出，蔡英文倡導「不對稱作戰」概念，使軍隊更具機動性，更難攻擊，並在戰爭中更好地生存和反擊，因為北京加強了台北認為對台灣的威脅，加強動員後備役人員也是也是這項計畫的一部分。

國防部也一直在社群平台，加強宣傳這項新計畫，展示後備役人員實彈射擊，以及受到兒童揮舞國旗迎接等畫面。

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