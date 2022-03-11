謹記總裁大哥的鼓勵！更生人阿凱感激之外努力回饋社會





記者吳銘峯／台北報導

東森集團總裁王令麟為鼓勵更生人復歸社會，去年中安排更生人張登凱（簡稱阿凱）進入集團關企物流部門工作。阿凱11日首度參與臉書直播，他表示，非常緊張，盡量表現自然。而他不僅努力復歸社會，過年期間更是自掏腰包購買近百包白米，送給教會，積極回饋社會。

阿凱學歷不好，很早就開始混陣頭，結識許多朋友，最後走上販毒的不歸路，28歲被逮入獄，判刑17年定讞；他直到去年中、已經40歲才獲得假釋出獄。而他在獄中遇到「總裁大哥」王令麟，即便兩人年紀相差20多歲，但在王令麟的鼓勵與開導下，兩人成為忘年好同學。王令麟離開監獄後，阿凱鼓起勇氣寫信給王令麟，卻沒想到總裁大哥竟然親筆回信給他。幾年下來書信往返已經高達四十多封，更讓阿凱感心的，是假釋出獄後，就能獲得重生的機會。

阿凱進入物流公司工作，積極復歸社會的他，全心投入工作，衷心認同公司理念。「我經常向人介紹我們自己的公司，逢人就說，因為公司產品價格優惠、品質優良，所以經常會有親友詢問，就幫忙買，每個月金額上看萬元。過年期間才購買公司白米90包，分送給教會的弟兄姊妹，感覺非常踏實。」

▲更生人阿凱首次臉書直播叫賣。（圖／翻攝熊媽媽買菜網臉書）



他11日首度參與公司的臉書直播，對於首度直播，阿凱坦言非常緊張。但他盡量表現自然，因為經常向人講說公司產品的優點，所以直播時完全不見生澀。

他直播後特別表示要感謝總裁大哥王令麟，阿凱表示，先前在獄中就經常與王令麟談論公司經營的話題，王令麟當時就鼓勵他要多看、多學習，「所以我就經常向人介紹公司，也是練習膽量與口條。當時已經有臉書直播開始逐漸出現，雖然沒跟總裁提過這一個部分，但秉持著總裁鼓勵我的精神，我想試試看。」阿凱認真復歸社會，現在更已經能回饋社會。

▼更生人阿凱憑藉自身的努力及東森集團總裁王令麟的提攜，在出獄後到熊媽媽買菜網工作，重新開始打造自己的人生。（圖／記者湯興漢攝）