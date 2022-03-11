　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

謹記總裁大哥的鼓勵！更生人阿凱感激之外努力回饋社會


 

記者吳銘峯／台北報導

東森集團總裁王令麟為鼓勵更生人復歸社會，去年中安排更生人張登凱（簡稱阿凱）進入集團關企物流部門工作。阿凱11日首度參與臉書直播，他表示，非常緊張，盡量表現自然。而他不僅努力復歸社會，過年期間更是自掏腰包購買近百包白米，送給教會，積極回饋社會。

阿凱學歷不好，很早就開始混陣頭，結識許多朋友，最後走上販毒的不歸路，28歲被逮入獄，判刑17年定讞；他直到去年中、已經40歲才獲得假釋出獄。而他在獄中遇到「總裁大哥」王令麟，即便兩人年紀相差20多歲，但在王令麟的鼓勵與開導下，兩人成為忘年好同學。王令麟離開監獄後，阿凱鼓起勇氣寫信給王令麟，卻沒想到總裁大哥竟然親筆回信給他。幾年下來書信往返已經高達四十多封，更讓阿凱感心的，是假釋出獄後，就能獲得重生的機會。

阿凱進入物流公司工作，積極復歸社會的他，全心投入工作，衷心認同公司理念。「我經常向人介紹我們自己的公司，逢人就說，因為公司產品價格優惠、品質優良，所以經常會有親友詢問，就幫忙買，每個月金額上看萬元。過年期間才購買公司白米90包，分送給教會的弟兄姊妹，感覺非常踏實。」

▲▼更生人阿凱，首次臉書直播叫賣。（圖／翻攝熊媽媽買菜網臉書）

▲更生人阿凱首次臉書直播叫賣。（圖／翻攝熊媽媽買菜網臉書）

他11日首度參與公司的臉書直播，對於首度直播，阿凱坦言非常緊張。但他盡量表現自然，因為經常向人講說公司產品的優點，所以直播時完全不見生澀。

他直播後特別表示要感謝總裁大哥王令麟，阿凱表示，先前在獄中就經常與王令麟談論公司經營的話題，王令麟當時就鼓勵他要多看、多學習，「所以我就經常向人介紹公司，也是練習膽量與口條。當時已經有臉書直播開始逐漸出現，雖然沒跟總裁提過這一個部分，但秉持著總裁鼓勵我的精神，我想試試看。」阿凱認真復歸社會，現在更已經能回饋社會。

▼更生人阿凱憑藉自身的努力及東森集團總裁王令麟的提攜，在出獄後到熊媽媽買菜網工作，重新開始打造自己的人生。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼更生人阿凱憑藉自身的努力及東森集團總裁王令麟的提攜，在出獄後到熊媽媽買菜網工作，重新開始打造自己的人生。（圖／記者湯興漢攝）

►「涼感絲」男性內褲，還沒穿過快點試試！

ET快訊
嘉義景點驚見乾屍！　眼口爬出蛆蟲
蔣萬安逼保證不停電　蘇貞昌怒回嗆：你祖父還說要反攻大陸
新戰線開打！烏西城市首度被炸　爆出驚天巨火球
快訊／本土+7！　雙北爆不明感染源
快訊／台語歌手癌逝！　享年47歲
快訊／「嘉玲」只有1天！　台南今新增4例
快訊／黃尚禾認愛李千那！　合體曝「愛的結晶」
俄烏是前兆？先知400年前預言：2022「闇黑3日」大量人類
王柏融右膝挨觸身球全場驚呼！　受傷提前退場

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

謹記總裁大哥的鼓勵！更生人阿凱感激之外努力回饋社會

更生人阿凱首度網路直播接地氣　復歸社會貢獻一己

林俊宏／審判獨立不該是審判品質的遮羞布

吳景欽／【將軍兩千多加菜金判四年半】真貪污或司法出問題

李家豪／跟蹤狂止步！免於恐懼的《跟騷法》將上路

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

賈靜雯遭親弟爆料「戀愛過程」　生第4胎？修杰楷眼睛秒亮：走吧！

758萬瑪莎拉蒂撞擊影片曝！碰撞逆向機車　女騎士噴飛送醫不治

蕭亞軒去年初爆出被愛犬咬傷臉「克服了一年多」　遭愛犬咬傷：我愛牠...「接受這一切」

快遞員大樓外「投籃式」送包裹　精準丟進2樓窗戶！買家崩潰XD

「巨型鋼球」高空重砸車變廢鐵　命大哥傻眼...後座嬰奇蹟無傷

謹記總裁大哥的鼓勵！更生人阿凱感激之外努力回饋社會

更生人阿凱首度網路直播接地氣　復歸社會貢獻一己

林俊宏／審判獨立不該是審判品質的遮羞布

吳景欽／【將軍兩千多加菜金判四年半】真貪污或司法出問題

李家豪／跟蹤狂止步！免於恐懼的《跟騷法》將上路

20年沒換！媽送LV皮夾捨不得丟　他曬「古董照」網驚呆：果然名牌

蘋果更強大螢幕顯示器將登場　分析師： Studio Display Pro版本6月發布

Google地圖拍下「路邊開啪」肉色野戰！　她爽一半見街景車嚇瘋

俄烏開戰「台股ETF」被瘋搶！　前10名一次看

91000元起！三陽「KRNBT」上市　重機級配備＆外型好改又好玩

不斷更新／俄軍開啟新戰線！烏克蘭再2城遇襲　炸出沖天火球畫面曝

印度男解隔14天才確診「不改判」　羅一鈞：基因定序與防疫旅館無關

8歲女孩帶斯塔福郡鬥牛㹴障礙賽奔馳　她3歲就「初登場」

醫護被匡列人力短缺　指揮中心：鬆綁打滿3劑可申請「免隔離返工」

快訊／不明傳播鏈「增至3條」！　雙北家庭群聚感染源待釐清

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

法律熱門新聞

吳景欽／真貪污或司法有問題

私刑少年女法官再出包　竟談條件「交保」

林俊宏／審判獨立不是司法遮羞布

更生人阿凱　網路直播賣菜　

李家豪／免於恐懼的《跟騷法》

陳雅譽／陽台加裝窗戶算違建嗎

王令麟鼓勵更生人　現已能回饋社會

蔡東利／把人踢出Line群組犯法嗎

搶黃燈！檢察官：肇事仍有民刑事責任

告訴6月期限　法界：過了就GG

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

蔡正傑／酒測值未超標不算犯罪嗎

母親與更保　助更生人戒毒重生

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

YTR眾量級爆分手「家寧23字首回應了」！

眾量級家寧「刻意不提男友」爆分手！知情人揭私下真實關係　

中和3男1女賓士拒檢狂飆　警開3槍1人頭中彈

得哥爆「導演工作室呼麻硬上」

俄戰車被當靶子狂轟　專家：戰術太糟

網傳普丁出手報復台灣！外交部回應了

男歌手罹骨髓癌一年驟逝享年47歲！

8歲女淚求留台！母曾在內湖街頭遭潑糞、瀝青

俄宣布停火　開放5城市讓人民撤離

YTR眾量級爆分手！網揪IG發文藏疑點

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

壽司郎貼「8字新公告」超嗆！爭鮮尷尬了

限時4天！超商開賣5元奶茶、紅茶

男友進台積電　她慘被對方爸媽洗臉

快訊／黃尚禾直球認愛李千那：我們在一起！

更多

最夯影音

更多
胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」
要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面