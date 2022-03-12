俄羅斯招募傭兵到「烏克蘭野餐」　月薪僅6萬！力邀犯罪者加入

▲「瓦格納」集團是俄羅斯相當有名且神祕的傭兵組織。（圖／翻攝自telegram）



記者張方瑀／綜合報導

烏俄戰爭進入第17天，俄羅斯招募雇傭兵的消息時有所聞．俄羅斯最神秘的傭兵組織「瓦格納」（Wagner Group）現役成員就透露，他們有許多退役傭兵在過去幾周收到網路邀請，加入名為「烏克蘭野餐」的計畫，同時力邀有犯罪紀錄或沒護照的傭兵，而酬勞不如想像中的高，一個月的酬勞僅2100美元（台弊6萬0196元）。

Soldiers of the CAR army, prepared by PMC Wagner, declared their readiness to go to Ukraine to protect Donbass.#Ukraine #RUSSIA pic.twitter.com/92ioS7wCg0 — The RAGE X - Conflict News - (@theragex) March 11, 2022

根據BBC報導，「瓦格納」集團是俄羅斯相當有名且神祕的傭兵組織，據了解，在過去7年內就有至少1萬名傭兵與該集團簽約過。一名現役傭兵表示，在烏俄戰爭開始前幾星期，就有許多瓦格納的退役傭兵收到Telegram邀請，加入一個名為「烏克蘭野餐」的活動群組。

邀請訊息中，還呼籲許多有犯罪紀錄、欠債、沒護照或是被其他傭兵組織禁止的人申請加入。匿名現役傭兵表示，他們正在招募任何可能的新人，而這些新人也會被安排在俄羅斯軍事情報局（GRU）底下，並使用新的代號如「老鷹」取代瓦格納。

Ukrainian military intelligence service says Wagner Group dog tags have been found among Russians killed in action in Ukraine pic.twitter.com/rZEytq1cbn — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) March 8, 2022

▲烏克蘭在戰死的俄軍身上找到瓦格納集團的軍牌。



匿名現役傭兵表示，由於招募條件放寬，集團內對於新招募的傭兵素質很不滿，現在這些新兵主要在俄羅斯南部緊鄰軍營的基地受訓。亞利桑那州立大學俄羅斯、歐亞和東歐研究教授朗多（Candace Rondeaux）指出，新兵改代稱的原因是，瓦格納先前在非洲面臨許多戰爭罪指控，目前這個名號已被玷汙。

現役傭兵表示，在俄羅斯對烏克蘭發動攻勢的前幾天，他被派往第二大城哈爾科夫，而他的小組在當地完成了一場任務，而他並未透露任務具體內容，「我們一個月的薪水是2100美元，任務結束後就回到俄羅斯。」

根據《美聯社》及俄媒，俄國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）11日透露，已收到逾1.6萬份來自中東國家的志願者，申請加入俄國支持的烏東武裝部隊助戰；總統普丁對此表示歡迎，已經批准派遣志願者入烏參戰。