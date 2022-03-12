俄化肥大王「164億豪華遊艇」慘丟了　義大利港口遭扣押影片曝

▲俄羅斯富豪的巨型遊艇「SY A」價值高達164.5億台幣，如今遭到義大利當局扣押。（圖／達志影像）

記者張寧倢／編譯

歐盟對俄羅斯實施經濟制裁，和俄國總統普丁（Vladimir Putin）親近的寡頭也難逃制裁。義大利當局一份聲明稱，俄羅斯化肥業富豪安德烈（Andrey Melnichenko）的巨型遊艇「SY A」已在東北部港口「的里雅斯德」（Trieste）遭到扣押。據外媒估計，這艘世界上最大的超級遊艇之一，總價值約新台幣164億。

▼義大利媒體在推特上曝光豪華遊艇遭扣押的影片。

Sanzioni contro la Russia:

A Trieste, nel rimessaggio del porto, è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza lo yacht a vela più grande del mondo, del valore di 530 milioni di euro. Lo "SY A" è riconducibile all'imprenditore russo Andrey Igorevich Melnichenko. pic.twitter.com/xj0V728Qsa — Tg La7 (@TgLa7) March 11, 2022

根據美國CNN報導，義大利財政衛隊（Guardia di Finanza）11日扣押了俄羅斯寡頭安德烈的巨型遊艇，當局聲明中指出，這艘名為「SY A」（sailing yacht A縮寫）的船隻價值約5.3億歐元（約新台幣164億3500萬元），目前停泊在義大利東北部的「的里雅斯德」港口。

據歐盟指出，安德烈擁有大型化肥製造商EuroChem Group與煤炭能源公司SUEK。據悉，EuroChem Group原本是俄羅斯出產最多化肥產品的製造商，2015年將總部遷至瑞士楚格。安德烈9日宣布辭去董事會的非常務董事一職，並退出公司受益人，手上已無持股，但就在同一天，他亦被列入歐盟制裁名單。

▲俄羅斯富豪安德烈（Andrey Melnichenko，右）2016年與妻子亞歷山德拉（Aleksandra Melnichenko，中）到義大利菲諾港度假。（圖／CFP）

報導指出，根據造船商Nobiskrug說法，安德烈名下的這艘「SY A」是世界上最大的超級遊艇之一。根據《衛報》報導，上周，俄羅斯首富、鋼鐵大亨摩達雪夫（Alexei Mordashov）的一艘船身長達64公尺的遊艇「Lady M」在義大利因佩里亞（Imperia）遭沒收。

▲▼豪華遊艇「SY A」先前曾停靠威尼斯，如今在義大利東北部港口遭扣押。（圖／達志影像）

CNN引述歐盟理事會批准制裁的決策指出，俄國富豪安德烈與其他36名商界領袖和總統普丁進行會面，討論了歐盟和美國制裁對俄羅斯的潛在影響，而事實上，當安德烈被邀請與會就表明，他是一名最接近普丁核心圈的寡頭，也顯示他是經濟方面的主要企業家，為俄羅斯政府提供大量收入來源。

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