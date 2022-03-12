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車諾比已被斷電2日！僅靠「柴油發電機」維持電力　烏二度派人搶修

▲車諾比核電廠外觀畫面。（圖／達志影像／美聯社）

▲車諾比核電廠外觀畫面。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭被俄軍佔領的車諾比核電站自9日發生電線損壞後，供電就一直被中斷至今，而烏克蘭監管當局也在10日與廠內失聯。國際原子能總署（IAEA）11日聲稱，當局已派員開始修復核電廠受損的電線，試圖恢復廠核電廠的外部電力供應。

據《衛報》報導，烏克蘭當局證實，落入俄軍手中的車諾比核電廠，自9日開始外部電力供應就完全被切斷，只能仰賴應急柴油發電機的備用電力運作，而當局10日也失去了與車諾比核電廠的聯繫，但存儲在當地的核廢料並無外洩風險。

儘管烏克蘭當局在10日晚間成功修復了部分線路，但廠外電力仍處於中斷狀態，顯示其他地方還有損壞，因此當局必須盡快搶修電力。IAEA在11日宣布，烏克蘭當局目前已派員修復核電廠受損的電線，以恢復廠核電廠的外部電力供應。

IAEA指出，烏克蘭當局與車諾比核電廠失聯後，核電廠的管理作業變得更為挑戰，當局也無法掌握車諾比核電廠輻射監測方面的資訊，只好通過核電廠的外部高級管理人員了解相關訊息。

除了電力供應的問題外，車諾比核電廠內部還有211名已受困逾2週的工作人員與警衛，他們的狀況已越來越艱辛，而且存糧也越來越少。

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