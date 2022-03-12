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俄國悲慘現況曝！男子在UNIQLO「大灑幣」諷刺貶值　竟沒人願意撿

▲▼俄羅斯男子在一間百貨公司樓上大灑盧布。（圖／翻攝自Instagram@moscowmap）

▲俄羅斯男子在一間百貨公司樓上大灑盧布。（圖／翻攝自Instagram@moscowmap）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯總統普丁揮兵入侵烏克蘭，不僅烏克蘭飽受戰火摧殘、人民顛沛流離，俄羅斯也因接連遭受美國、歐盟為首的西方社會施以經濟制裁，而導致盧布陷入瘋狂貶值的窘境，一名俄籍男子乾脆在百貨公司樓上「大灑幣」，諷刺盧布貶值像廢紙，不過現場竟然幾乎沒人願意撿鈔票。

綜合外媒報導，俄羅斯首都莫斯科航空園（Aviapark）購物中心出現一名男子跑到UNIQLO店面樓上，當著樓下的人潮蜂狂丟灑盧布鈔票，當地網媒《Мослента》分享一段在Instagram上流傳、長達4秒多鐘的影片，只見樓下的顧客雖然看到從天而降的紙鈔，卻看似早已「見怪不怪」，根本沒人願意花時間伸手撿紙鈔。

只有1、2名顧客出自於好奇心驅使，才撿起1、2張紙鈔。

對此，網友們在Insatgram專頁「莫斯科地圖」（moscowmap）所發佈的該段影片底下留言道，「唉～我總是在錯誤的時間、錯誤的地點，錯過對的人」、「我想我們很快就能做到」、「他一定是選一個與眾不同的日子」、「他是那一個，總是在留言裡說『自己沒錢可以花』的百萬富翁嗎」、「是在拍綜藝節目嗎」、「誰知道下一筆錢，會在哪時候灑呢」。

不過其實，自從俄羅斯全面攻擊烏克蘭以後，包括蘋果、微軟、麥當勞在內的多數知名企業都宣布撤出俄羅斯市場、或是關閉在俄羅斯的店面與停止相關服務，在盧布兌換美元貶值至少50%以後，民眾瘋狂搶購、囤積物資，國內物價急遽飆漲。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）就坦言，西方針對俄羅斯的經濟、金融制裁，以對俄羅斯造成「毀滅性衝擊」，不僅當地政府禁止民眾兌換外幣，在盧布價值暴跌、股市關閉等情況下，更造成俄羅斯慘遭國際金融市場孤立，由於在外資產遭到凍結，導致外匯儲備無法使用。

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