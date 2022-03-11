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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳其邁肖像解禁了！開放可做選舉文宣品　「超強母雞」拚三贏

▲▼陳其邁上午前往投票所。（圖／記者吳世龍攝）

▲民進黨高雄市黨部為創造母雞最大效應，經請示許可已通函參選人可運用陳其邁肖像做選舉文宣。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨上月公布中常會決議，針對黨內初選參選人，包括文宣品、車輛廣告等都不得使用選對會成員照片，而高雄市長陳其邁就是成員之一。民進黨高雄市黨部為創造母雞最大效應，經請示許可已通函參選人可運用陳其邁肖像做選舉文宣，共創市長連任、議員及里長三贏的局面。

年底三合一選舉即將登場，高雄市長陳其邁施政滿意度飆升，「超強母雞」已成為參選人爭相合體宣傳搶曝光的對象。但先前發布肖像禁令後，不少已經印出與陳其邁合照文宣品的參選人淪為受災戶。

▲▼立委趙天麟。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲趙天麟表示，黨部通函各級參選人即日起可自行運用陳其邁的肖像製作選舉文宣品，一起為年底的選情添柴升溫。（圖／記者賴文萱翻攝）

民進黨高雄市黨部主委趙天麟今天表示，陳其邁已獲民進黨提名連任還擁有高人氣，是各級參選人爭相合體宣傳搶曝光的對象，在陳其邁同意並經中央黨部核備，黨部通函各級參選人即日起可自行運用陳其邁的肖像製作選舉文宣品，一起為年底的選情添柴升溫，讓陳其邁高票連任、議會過半、里長席次大幅增加。

趙天麟說，陳其邁補選當選市長，團隊緊緊緊「兩年拚四年」，果然交出漂亮的成績單，不僅各產業投資總額達到5000億元，高雄市各業別整體銷售額破5.57兆元，年成長率逾23%，居六都之首。

▲▼高雄市議員回應民進黨初選禁跟9大咖合照。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲民進黨高雄市黨部為創造母雞最大效應，經請示許可已通函參選人可運用陳其邁肖像做選舉文宣。（圖／記者賴文萱翻攝）

尤其高雄燈會風光落幕，有逾8成的受訪者感到滿意，8成7的人覺得有城市光榮感，對陳其邁個人的滿意度也飆升逾8成。

而陳其邁團隊拚經濟努力招商成果豐碩，高雄也迎來台積電，漂亮傲人的施政成績單讓人民有感，也將是年底選戰最好的催票機。

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