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吳斯懷批韓準總統尹錫悅親美　綠轟投降主義、藍緩頰不要扣紅帽子

▲▼立委吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委吳斯懷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

韓國總統大選結果出爐，選前主張擴增美國薩德導彈系統的國民力量黨候選人尹錫悅勝選，遭國民黨立委吳斯懷批評「親美親日」遠中國大陸不夠戰略智慧。對此，國民黨立委陳玉珍11日受訪稱中國大陸就像「恐怖情人」，但民進黨政府不該將人扣上紅帽子；民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬則批評，很遺憾吳斯懷作為國會議員，卻對國防抱持投降主義，還想讓台灣的外交走不出去，讓其他國家對台灣的國會議員有所質疑，這對台灣來說是很大的損失。

吳斯懷昨天接受中廣「千秋萬世」廣播節目專訪表示，尹錫悅才一當選就表態親美親日，遠中國大陸，非常不夠戰略智慧，並批評南韓考慮讓美國部署更多「薩德」反飛彈系統，「不互相招惹，大家都好過，但韓國做法太急躁，親美日、加強部署薩德，對中國就是一種挑釁，我覺得不太恰當」，引發熱議。

對於吳斯懷的說法，陳玉珍今天上午受訪稱，吳說的是韓國狀況，而韓國與大陸的關係和我方不同。她比喻，面對中國大陸這樣一個像「恐怖情人」的國家，愛你的時候天天都是鮮花、巧克力、鑽石，當你不跟他在一起的時候，又拿著刀在你家門口揮來揮去，就如同軍機繞台的行為，而民進黨和國民黨則像家裡爸爸和媽媽，一個想要出去跟他拼了，一個則說不要衝動，民進黨就像爸爸罵媽媽說，「你就是恐怖情人的『同路人』」。

陳玉珍直言，吳斯懷的立場是，面對大陸這樣一個又想追求我們，又想威脅我們的國家，應該採取的戰術可以討論，民進黨不要因為自己沒有能力跟大陸往來，讓兩岸往和平的方向走，就把這些人扣上紅帽子。

國民黨立委洪孟楷則說，吳斯懷過去是中華民國的將領，對於軍事有一定高度的專業，「他的專業毋庸置疑」，就像大眾不會懷疑米其林餐廳廚師做菜的專業，但是綠營只要一看到吳斯懷就故意抹紅、見縫插針，這到底是專業對話或政治口水？呼籲綠營民代不要再用政治口水抹煞專業討論。

不過，鄭運鵬批評，國民黨甘犯眾怒也要讓吳斯懷進入外交及國防委員會，一定有所苦衷，且他很意外，委員會才開會第一週吳斯懷就「自爆」了，一句話就把國民黨的弱點全部暴露出來，在國防方面，代表國民黨「軍系」對於國防是投降主義，怕中國怕到連韓國都不能有所防衛，「我很難想像這是國民黨當過將軍的不分區委員（說的話）」，在外交方面，吳斯懷也犯了一個大忌：對人家民選的總統當選人指指點點，說人家國際政策愚蠢、挑釁，這對韓國人民是大不敬，如同台灣也不容其他國家的國會議員對總統指指點點。

民進黨立委趙天麟也表示，吳斯懷自從在北京人民大會堂聽訓、在中華人民共和國國旗前面立正站好之後，國家忠誠度就被打上問號，現在加入外交及國防委員會也遭批判，這樣的發言是跟北京當局沆瀣一氣，無怪很多人說這是民進黨在大選的提款機，但民進黨寧可不要提款機，而是希望國民黨立委對國家多一點忠誠度。

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