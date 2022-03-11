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澤倫斯基準備好「隨時與普丁對話」　幕僚曝1條件：不會妥協

▲▼俄羅斯總統普丁、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透社）

▲俄羅斯總統普丁（左）與烏克蘭總統澤倫斯基（右）目前尚未面對面談話。（圖／路透社）

記者吳美依／編譯

烏克蘭總統辦公室副主任若夫克瓦（Igor Zhovkva）向CNN表示，只要普丁準備好，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也「準備好隨時與他直接對話」。但是，基輔當局「在這些談判中，不會對俄羅斯的立場做出任何妥協。」

若夫克瓦表示，澤倫斯基準備透過外交途徑尋求解方，但目前尚未收到普丁或克里姆林宮的任何消息，「我們從俄方那裡聽到的最後一件事情是，我們仍必須在雙方派遣代表團的形式下努力。」他提及俄軍先前答應停火，卻又轟炸人道走廊的事件，「即使在這些談判達成共識，也未必能夠發揮作用。」

▲▼ 澤倫斯基最新自拍影片。（圖／翻攝自IG／@zelenskiy_official）

▲澤倫斯基堅持守在基輔領導戰事。（圖／翻攝自IG／@zelenskiy_official）

若夫克瓦也透露，烏克蘭希望與普丁及俄羅斯鄰國合作，建立所謂的「歐洲新安全體系」，「烏克蘭人民值得成為歐洲大家庭的一員……烏克蘭正在為全歐洲的安全奮戰。」如果北約還沒準備好，基輔願意抱持開放且中立的態度，「但我們確實需要強而有力的安全保證，如此一來，這些可怕的戰爭與入侵才不會在未來重演。」

烏克蘭、俄羅斯及土耳其外交部長10日舉行三方會談，卻未能取得重大進展。若夫克瓦坦言，基輔一開始就沒有抱持太大希望，「他們見面是一件好事，但不幸的是，我們可以說，俄國外交部長不是做出最終決定的那個人。只有一個人能夠做出停戰、停火、撤軍的最終決定」，他所指的顯然就是普丁。

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