清明連假返鄉注意！海運「離島3熱門航線」訂位率出爐

▲航港局抽查離島航線。（圖／航港局）

記者李宜秦／台北報導

下月就是清明連假，交通部航港局表示，4月1日至4月6日的疏運期間，本島與離島間11條海運航線有875航次，可提供212,848人次之運能。

航港局表示，布袋-馬公航線預計4月起復航，目前訂位率約11%，預計開航52航次，另往年較熱門東港-小琉球、綠島及蘭嶼航線，目前訂位率分別約1%、46%及35%，預計將分別開航518航次、96航次及82航次。

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另因將進入旅遊及返鄉的運輸高峰期，為保障乘船旅客安全，將於3月23日至25日展開抽查，執行所有64艘固定航線載客船舶及海運客運場站4處重點項目查察，以落實海運客運場站及客船防疫措施。

航港局局長葉協隆表示，將特別抽查載客船舶「場站之消防、災害防救等公共安全及營運服務」、「班次時刻表及票價表中英文標示」、「哺乳室、無障礙設備及岸接設施」、「機艙火警警報及偵測系統」、「海底門清潔」、「主機電瓶及其電線」等重點項目，若有缺失均要求業者立即改善，並經複查確認方可開航。

航港局提醒，雖然近日疫情趨緩，目前已開放旅客在船舶內飲食，飲食完畢後須立即配戴口罩，另為降低感染風險，仍將積極督導場站及船舶管理單位，要求碼頭場站及客運船舶比照三級強化清消。

同時呼籲旅客配合做好搭船需攜帶身分證件以及配合身分查驗，場站及客船入口處仍維持量測體溫、實聯制登入、戴口罩等管制措施。