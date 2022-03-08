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獨／清明連假搭客運有優惠！住東部旅宿「4人同行1人免費」再折2百

▲▼國光客運武陵賞櫻專車。（圖／國光客運）

▲清明連假搭乘國道客運享有優惠。（圖／國光客運）

記者李宜秦／台北報導

公路總局上月取消228和平紀念日連假客運優惠，主因是228連假是整年公共運輸使用量最低的連假。國光客運證實，公總要求業者配合實施「清明連假公共運輸票價優惠及轉乘優惠補貼」，包括84條路線優惠、台灣好行電子票半價、搭東部客運租車優惠、入住東部旅宿或持台灣好行票，搭客運四人同行一人免費。

根據公路總局發函資料指出，為鼓勵民眾於連假期間多加使用國道客運，本次清明連假優惠措施包括全線國道優惠、東部地區優惠，適用日期分別是4月1日到5日、4月2日到5日。

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全線國道優惠包括84條中長途國道客怨票價優惠；搭高鐵、台鐵、國道客運於10小時內轉乘在地客運基本里程或1段票優惠；46條台灣好行路線電子票證半價優惠。

東部地區優惠包括在地有腳租賃優惠，搭乘指定東部國道客運路線享租車優惠，持租賃憑證享回程票價優惠，汽車折200元、機車折100元；持東部合法旅宿業住宿憑證或台灣好行套票，搭乘東部客運享四人同行一人免費，回程再折抵200元（與前項優惠擇一使用）。

公路總局表示，清明連假是民俗節日，且疫情逐漸趨緩，4天連假為鼓勵返鄉掃墓或出遊民眾搭乘國道客運，實施中長途84條國道客運85折等優惠措施，同時也督導業者籌措充足運能，讓旅客不滯留，站不留人。

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