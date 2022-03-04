清明連假搶票！台鐵「一晚賣出23萬張票」　各路線有位時段一覽

▲台鐵清明連假車票開賣。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局今日開放清明節連續假期(111年4月1日至4月6日)訂票，截至今日上午9時止，總計完成14萬9,696筆、23萬2,737張訂票。

台鐵局提醒，完成訂票之旅客，務必於2日內(含訂票當日)至臺鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商(統一、全家、萊爾富、OK)取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取之車票，將於3月6日上午9時重新釋出供民眾訂票。

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另4月1、2、4、5日東線6班實名制列車(如附表)，將於3月5日零時起開放 111年3月1日前設籍於花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身分證統一編號第 1 碼為 U 或 V 及上開兩者之配偶與直系血親 1 親等國民訂票。

截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

(一)臺北往臺東方向

4月1日10時以後至4月2日18時以前，長途自強號座位已售完。

(二)臺東往臺北方向

4月5日7時以後長途自強號座位已售完。

二、西部幹線車票預訂概況：

(一)臺北往高雄方向

4月1日19時至4月2日10時，長途自強號座位已售完。

(二)高雄往臺北方向

4月5日10時以後長途自強號座位已售完。

三、南迴線車票預訂概況：

(一)高雄往臺東方向

長途各車次自強號尚有座位。

(二)臺東往高雄方向

長途各車次自強號尚有座位。

四、其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。

五、加開紅眼列車，4月1日臺北往台東5270次座位已售完，4月4日台東往臺北5269次座位尚有餘票。