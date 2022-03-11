趙少康：國民黨查賄應凍結中常會清理門戶　別找檢調「請鬼拿藥單」





▲趙少康 。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨中常委選舉賄選傳聞不斷，被批評是史上選風最差的一次。中廣董事長趙少康10日呼籲國民黨主席朱立倫徹查，但非找檢調，否則就是請鬼拿藥單，茲事體大；趙認為現階段是國民黨要清理門戶，遂提議「凍結中常會」，由國民黨執政縣市長加上立法院黨團三長另組中常會取代，如此才能改革。

針對國民黨中常委選風敗壞，趙少康11日開記者會表示，中常委選舉選得很難看，被認為史上選風最差的一次，很大影響國民黨形象，黨中央聽諫言後說要調查，但一個也沒抓到。前總統馬英九、新北市長侯友宜、立委蔣萬安都出來講話，然而昨天朱立倫竟說兩周內沒抓到就要送檢調。

趙少康認為，國民黨的事情自己不能調查清楚，還要交給檢調，這茲事體大、很嚴重，況且國民黨一向說檢調是綠營掌控，若給檢調處理，不就是請鬼拿藥單？這下檢調可高興了，送上門來。

趙少康說，國民黨規定選中央委員、中常委禁止參加換票聯盟，選中央委員時就知道友40聯盟、60聯盟，中常委選舉則有14聯盟、12聯盟，「這名單我都有，很多人跟我檢舉」，難道黨中央會沒有名單嗎？非要檢調去要嗎？媒體一定也有相關名單，黨中央就認真地辦嘛！讓參加聯盟的人當選都不算。

趙少康又說，要不然調查期間要凍結中常會，由國民黨執政縣市長加上立法院黨團三黨代行使職權，靜待調查結果；至於要不要重選，朱立倫自己決定，馬英九也重選過，沒什麼了不起，這是讓朱展現改革決心的好機會。

趙少康批評，中常委選舉名額29人，其中3個保障，但參加聯盟的就有24人當選，等於不參加的幾乎不可能當選，這遊戲規則公平嗎？

中央委員史碩仁指控，3/5投票前，各地發生大規模請客事宜，很多是黨部主委舉辦，甚至有將近1千位黨代表收到賀匾或年禮；選舉當天，相當多地的黨部明定配票名單，交給黨代表，「我本人也收到」。這觸犯國民黨的選舉公約，如此明目張膽行為，黨中央不知道嗎？明顯打臉朱立倫的臉。

史碩仁說，此次中央委員跟中常委選舉中，有幾位是朱立倫賦予重任，若他們涉及違反選舉公約行為，國民黨怎麼面對全國民眾、黨員？這些事情若在社會上一值傳遞，對年底選舉會產生多大衝擊？

史碩仁直指，立委傅崑萁被朱立倫提名擔任「中央選戰策略會報」執行長，負責年底選舉操盤，但據傳傅參加中央委員60聯盟及中常委14聯盟，春節時也給黨代表匾額。而桃園市議會議長邱奕勝，其被朱任命為指定中常委，卻是中央委員60聯盟成員。

史碩仁又指，立委李貴敏身為考紀會主委，參選中央委員及中常委，但在參選期間未請假，讓考紀會形同虛設，選舉當天又被列名在黨部配票名單中；李身為參選又要調查這次違規，非常不妥，應迴避且接受調查。史撂狠話，這件事若不能徹底解決，他對年底選舉非常堪憂。

接著，趙少康表示，三分之二的黨代表沒改變，現在黨代表還不少人被包養，這樣如何新陳代謝？60聯盟可以產生中央委員、14聯盟則可用產生中常委，所以要重選，要更換選舉辦法，不然就變成世襲政黨。但任何改革都要由中常會通過，同一批中常委怎麼會讓你通過，所以自己才提議要「凍結中常會」，另組中常會取而代之。

趙少康說，新的中常會成員包括國民黨執政的縣市長，再加上立院黨團三長，相當具正當性，誰敢反對？有的話他就站出來跟對方吵架、辯論。這次開記者會不是砲轟黨中央，而是幫助黨中央，「朱立倫要感謝我」，否則怎麼改革。趙強調，這時候國民黨要自己清理門戶，而不是交給檢調，檢調能做什麼。