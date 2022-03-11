70kg人妻誘開房！老公殺出逼拿錢解決　4男慘成豬頭：她求我的

記者陳雕文／新北報導

新北市三重區一對夫妻決定玩「仙人跳」，從去年7月起，20歲的妻子開始在社群軟體跟男生聊天並說，「我有在約唷！」如果對方興趣缺缺，她就會自己降價求交易成功。等到對方上鉤到旅館洗澡時，埋伏在外的丈夫再帶打手衝進房內把人圍毆一頓、脅迫簽本票，目前夫妻倆至今已經得手至少4次。

▲70公斤重的女子剛生完小孩，就聽丈夫指使，誘惑網友開房並仙人跳。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，39歲陳姓男子，跟20歲邱姓妻子、葉男、呂男及陳男等人組成暴力犯罪集團，以仙人跳方式牟取不法利益。去年7月24日，邱女先跟一名網友談心，並嘗試約出性交易，但對方興趣區缺，邱女主動降價，成功把貪便宜的網友勾出來，約在成功路的商旅，並要求他先洗澡。

就在該名網友洗完澡走出浴室時，就看到陳男帶著另外3人衝進房內嗆，「你居然敢跟我老婆有染」，網友聽了急忙解釋，「是她降價求我交易」結果仍遭毒打一頓，被逼迫簽下36萬本票，再被押去銀樓買了10萬5千元的金練，接著再拿他的信用卡提領3萬元。

▲陳姓首腦帶著其他人到房間門外埋伏，等時機成熟就衝進去把被害人毒打一頓。（圖／記者陳雕文翻攝）

到了今年2月17日，該集團故技重施，再次仙人跳痛扁網友並搶走其手機、9千元現金，甚至連其汽車都開走！被害人被打成豬頭，全身財物還被洗劫，心有不甘決定報案，讓整起事件曝光。

三重警分局立即組成專案小組偵辦，案經分析比對後，鎖定該集團並於本月9日、10日持拘票及搜查票，兵分多路在雙北地區將陳姓主嫌等4人查緝到案，並查扣毒品、手機及新台幣1萬餘元等證物。警方表示，該集團以仙人跳模式得手至少4次，全案調查後將以涉嫌恐嚇取財等罪嫌移送地檢署偵辦，並持續追查其他被害人與共犯。