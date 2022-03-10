人蛇集團偷渡陸女賣淫　搭客輪「澎湖→本島」恐成防疫漏洞

▲台南市警方結合澎湖地檢署與相關單位溯源打擊，成功破獲人口販運犯罪集團，並收押陳嫌主嫌等人，持續擴大追查中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警方逮獲偷渡賣淫案，進而結合澎湖地檢署與相關單位溯源打擊，成功破獲人口販運犯罪集團，並收押陳嫌主嫌等人，持續擴大追查中。

永康分局專案查緝小組9日兵分多路遠赴離島澎湖與彰化等地區，結合澎湖縣警察局刑事警察大隊、馬公分局、白沙分局、以及內政部移民署南區事務大隊台南市專勤隊、中區事務大隊澎湖縣專勤隊等單位同步執行掃蕩查緝行動，共查獲以陳姓男子為首，非法仲介大陸籍女子偷渡至台灣進行賣淫之人蛇集團等5人，並當場搜扣疑似贓款現金新台幣300萬元與犯罪工具之船舶1艘，查出涉案偷渡者身無分文，偷渡來台以性交易被抽頭方式還旅費。全案依兩岸人民關係條例移送澎湖及台南地檢署偵辦，陳姓、劉姓犯嫌經檢察官向法院聲請羈押禁見獲准，其餘3名犯嫌則分別限制住居及責付。





永康分局指出，2021年6月間在轄內查獲一名大陸籍某女子偷渡來臺，非法從事性交易，經永康分局及台南市專勤隊追查並分析相關資料，發現該女偷渡至台灣的方法相當有組織性，認為背後應是有組織性的集團在操作此等偷渡犯行，甘炎民分局長知悉後，立即向市警局長方仰寧報告，認正值防疫期間，以此偷渡模式，規避國門檢疫措施，且搭乘上百人之大型客輪自澎湖到台灣本島，恐造成防疫漏洞。

方立即指示組成專案小組加速進行調查、蒐證，並報請澎湖及台南地檢署指揮偵辦，期能在最短的時間內，肅清該人蛇集團，因而於近日時機成熟，破獲該人口販運集團，並案經法院收押禁見，將持續擴大追查中。

甘炎民表示，偷渡來台人士易造成治安黑數以及遭犯罪集團吸收與運用形成潛在犯罪文化，對台灣社會治安有極大影響，不能忽視，絕不容許偷渡人士來臺從事犯罪，堅決查緝不法，以維護社會治安及國家安全。

台南市專勤隊隊長李建雄表示，非法偷渡會造成很多的問題，戶口的黑數、防疫的破口甚或是為了避免暴露自己是偷渡者，受了委屈卻有苦難言，另外，如果遭到查獲，除了收容或是涉及刑案而服完應負的刑期，仍會被遣返回原本離開的地方，是得不償失的。