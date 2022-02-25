PO30秒動作片「今晚想來點刺激」　警扮嫖客上門逮46歲美魔女

▲台北一名46歲美魔女在網路上張貼性愛影片招攬性交易。（示意圖／Pixabay）

記者蔡怡萍／台北報導

一名46歲美魔女在Twitter平台帳號上發文「今晚想來點刺激的」，還張貼一段30秒的性愛影片，還以LINE暱稱「台北市中正區個人工作室，全面消毒，請安心」，還提供聯絡電話，以進行性交易。警方假扮嫖客前往女子工作室，當場查獲2名男子正在進行半套性交易，法院審理後以妨害風化罪將她判處拘役40日。

判決書指出，這名美魔女在台北市中正區私設個人性交易工作室，為招攬生意，去年9月開始在Twitter上，以暱稱「性感泫雅按摩個人工作室」，貼文「今晚想來點刺激的喔」，並發布一段30秒的性愛影片，註明加LINE或打電話聯絡性交易，由於正值疫情期間，還強調工作室有「全面消毒，請安心」。

訊息被警方盯上後，員警喬裝成嫖客聯絡該女子，並查獲2名男子正在進行半套性交易，警方依妨害風化將女子移送偵辦，女子坦承在網路上張貼不雅影片，但強調沒有散布的意圖。

台北地方法院審理後認為，女子在公開網路張貼猥褻影像供人觀賞，危害社會善良風俗，但審酌其自述從事有氧舞蹈老師工作，勉強維持家庭經濟，依妨害風化罪判處拘役40日，可易科罰金4萬元。