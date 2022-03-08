夜夜淫聲浪叫鄰居「凍未條」　一樓一鳳清涼照攬客警上門逮2女

▲台南市警二分局中西區1棟大樓套房，查獲一樓一鳳之色情性交易，查獲2名外籍女子及安非他命吸食器，全案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市警二分局獲報，中西區1棟大樓出租套房疑有一樓一鳳的色情性交易行為，員警持搜索票至金華路出租大樓套房搜索，當場在大樓的1間套房內查獲1男1女正從事全套性交易，再至另一間套房內查發現越南藉逾期移工女子，並在其電視櫃上發現有毒品安非他命吸食器，全案偵訊後依法送辦。

市警二分局近日獲報中西區金華路一處大樓出租套房，時時傳出女子呻吟叫聲「妨害安寧」，並有穿著火辣上衣外籍女子頻繁出入，疑有色情交易。案經警方多日探訪勘察，於3月5日由二分局行政組、偵查隊及派出所員警共同前往查察取締，在2間套房內分別查獲30歲王姓嫖客及24歲泰藉女子正從事性交易，當場查扣保險套一批及潤滑劑1瓶；接續在另一間套房內查獲35歲越南藉馮姓女子，其除已逾期停留外，並於房間內起獲安非他命吸食器涉嫌毒品案。

經調查該2名外籍女子均已逾期停留，2女是經由網路廣告方式，透過LINE軟體私訊來攬客，並藉不實之美女清涼照來吸引男客，每次以50分鐘收取新台幣2800元之代價從事性交易，來台南甫2週即為警方查獲。全案調查後依涉嫌毒品危害防制條例、違反社會秩序維護法及入出國及移民法等送辦，並解送移民署收容所收容。