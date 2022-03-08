美體館暗藏春色！2男客「半套」費還來不及付...警察上門了

▲新竹美容美體館違法私接性交易，負責人被處有期徒刑2月。（示意圖／取自Pixabay）

記者蔡怡萍／新竹報導

洪姓男子在新竹開設一間「掛羊頭賣狗肉」的美容美體館，警方蒐證完成後突襲該店家，並當場查獲2名女子才剛為男客進行完「半套」服務，男客還來不及付2300元的服務費，就連同女子全部被帶回警局偵辦。新竹地院判洪姓負責人犯圖利容留猥褻罪，處有期徒刑2個月，可緩刑2年，並向公庫支付3萬元。

判決指出，新竹警方在轄區內獲報有美容美體店家偷偷從事違法性交易，經過觀察蒐證後，向法院申請搜索票，在2021年10月14日晚間前往突襲，並在店內包廂查獲1女剛剛才以2300元的代價進行完「半套」性交易，隔壁辦公室也同樣有1名男客剛消費完，2男客都還沒付錢警方就找上門，並當場查扣店內現金2萬1400元、收據22張、帳冊5張、暗門遙控器、紙內褲、嬰兒油、用過的衛生紙數團等，將洪姓負責人依妨害風化移送地檢署偵辦。

新竹地方法院根據證物、男客等證述，洪姓負責人也於警詢時自白，並審酌曾在聯電上班、也曾當過房仲的洪男之經濟背景，犯後坦承犯行、態度尚屬良好，判洪男犯圖利容留猥褻罪有期徒刑2月，可易科罰金1千元折算1日，並緩刑2年，應於判決確定後6個月內，向公庫支付新臺幣3萬元。