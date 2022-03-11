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烏克蘭200萬難民逃離　賴香伶點名徐國勇：速提「難民法」草案

▲▼烏克蘭基輔難民被迫從家園撤離。（圖／路透）

▲烏克蘭基輔難民被迫從家園撤離。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

烏克蘭情勢嚴峻，已有逾200萬難民逃離，台灣民眾黨立委賴香伶11日上午呼籲，內政部應儘速提出「難民法」草案並送交院會審議，力拼立法院本會期完成審查程序，讓台灣可在人道救援上盡一己之力，改善現行以專案處理「便宜行事」的作法。

民眾黨立委賴香伶、張其祿、民眾黨秘書長謝立功今天上午舉行「人道援助挺烏克蘭，難民制度優先完備」記者會。張其祿表示，烏克蘭戰事超過1周，根據聯合國難民署評估，難民人數可能超過200萬人，儘管台灣積極捐款、募捐物資、辦聲援活動，但仍應該有實質作為，儘速訂定「難民法」完備難民法制，改善現行以專案處理、口惠而實不至的作法。

賴香伶表示，應該進入推動「難民法」立法，讓台灣在人道救援上盡一己之力，這是國會責無旁貸的任務，民眾黨團已提出其版本，呼籲內政部儘速提出「難民法」草案，並點名內政部長徐國勇擔任立委期間，也曾提出立法主張，「很期待這會期能審到」。

賴香伶舉例，過去在香港反送中運動期間，內政部以專案方式處理港人來台議題，但審查效率、機制和過程頻遭詬病，沒有辦法被救援的人也沒有後續救濟程序；且現在政府僅能以「延長停居留」方式幫助在台烏克蘭人，這是一個便宜行事的作法，應該透過「難民法」修法向烏克蘭人伸出援手，讓國際看到，台灣國會是有所準備的。

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