高虹安爆政府APP淪「數位錢坑」　10億Taiwan Plus下載量僅3.6萬次

▲台灣民眾黨立委高虹安。（圖／台灣民眾黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

行政院組織改造將新設立數位發展部，規劃今年中旬掛牌，不過，台灣民眾黨立委高虹安11日舉行記者會踢爆，政府部門動輒斥資億元發包建立數位APP，卻淪為「數位錢坑」，例如給外國人看的「Taiwan Plus」近7成使用者來自台灣、拿紓困經費建「VR旅遊海陸漫行」、編億元預算做「UMAJI遊買集」APP，但連功能都未確立，並向近期屢傳可能接掌數位發展部的政委唐鳳喊話說，必須面對這些問題，請政府一定要說明錢花到哪裡了。

台灣民眾黨團今天上午舉行「部會發包平台APP億來億去！數位轉型不該淪為數位錢坑！」記者會，台灣民眾黨立委高虹安、張其祿、民眾黨新北市議員參選人吳達偉、台南市議員參選人江明宗、彰化縣議員參選人王孝裕等人均與會。

高虹安會中質疑，文化部斥資10億打造「Taiwan Plus」影音串流平台，但其APP下載來源國家，高達66.88%來自台灣的使用者，網站點擊也有55.8％來自台灣，但創立該平台的主要目的是為了讓外國人認識台灣，為什麼下載來源將近7成都來自台灣？顯示文化部在管理數位專案上必須好好提升。

高虹安表示，「Taiwan Plus」APP總下載量只有3.6萬次，真的非常的糟糕，顯示倉促上路的「Taiwan Plus」缺乏全球在地化的精神。

高虹安也揭露，總統府、國發會、五院與各部會共開發了72個APP，其中有57個在上個月下載量低於5000次，也有27個APP超過12個月沒有更新，代表該APP並沒有加強其內容及功能，還有30個APP總下載次數低於1萬，這代表各部會在數位系統發包出現很大的問題。

另針對各部會發包狀況，高虹安直指，很多部會發包平台APP動輒「億來億去」，例如交通部編列1.5億預算推動「UMAJI遊買集」APP，原本去年底就要結案，但迄今還沒有上架，或如「口罩預購系統」編列3800餘萬、「VR旅遊海陸漫行」編列9000萬等，到底有誰在用？呼籲未來數位發展部一定要好好監督，避免「數位轉型」淪為「數位錢坑」。