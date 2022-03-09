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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

支持度連民眾黨都輸！　沈富雄嘆：國民黨在送往一殯的路上

▲朱立倫中常委投票。（圖／國民黨提供）

▲國民黨中常委投票亂象頻傳。（圖／國民黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨在四項公投、中二補選、立委罷免案連連敗仗，連政黨支持度都跟民眾黨黃金交叉，對此，前立委沈富雄直言，國民黨明明是最大在野黨，地方執政諸侯聯手起來，也非常可觀，政黨支持度卻跟民眾黨不相上下，幾位明星候選人選情也陷入膠著，「答案是被黨中央拖累了，國民黨在送往一殯的路上，新選出來的中常委就是29位送行者。」

日前國民黨中常委選舉傳出換票亂象，沈富雄表示，他主張朱立倫應宣布暫停中常委選舉，凍結中常會運作，中常會非幹不可的功能由黨團代行。

對於藍營中常委選舉結果，沈表示，果然一如預期，除了笑話還是笑話，除了不堪更加不堪，「我覺得光是凍結中常會還是不夠，應將整部黨機器送進山洞冬眠。」

沈富雄表示，自己以前常罵國民黨在加護房病裡，後來如同在安寧病房，「最近更說國民黨在送往一殯的路上，新選出來的中常委就是29位送行者，那就是國民黨已經死了！」

沈富雄指出，國民黨沒有死，他仍是最大在野黨，地方執政諸侯聯手起來，仍然非常可觀，非民眾黨一朝一夕可以趕上。但是，為什麼會有下列岌岌可危的現象：首先，國民黨的政黨支持度幾乎和民眾黨打成平手，答案是被黨中央拖累了。

再者，為何侯友宜的聲望都在70-80%之間，但選總統已經開始落後賴清德，答案是被黨中央拖累了。最後，蔣萬安與陳時中在台北市的支持度已經在伯仲之間，但交叉分析顯示年輕人的支持度已經落後陳時中，蔣比陳年輕多了，這是一個不該有的現象，「為何？當然是被黨中央拖累了。」

沈富雄批平，國民黨選舉不行，補選不行，公投不行，黨內自己選舉也不行，「一言一行沒有一樣得體，沒有一樣行。講兩岸政策更不行，人民明明不要統，它卻講不出口。」

對於年底選舉，沈富雄指出，國民黨候選人唯一的生路是北、中、南分成三區，各自組成選舉聯盟，南區在敵人後院放火，北、中兩區奮力奪標，「黨中央要懂得藏拙，最好自己走進山洞冬眠，只是動物在冬眠前都把自己養得胖胖的，沒有黨產的黨中央過得了寒冬嗎？」

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