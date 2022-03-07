　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2大超商便利包今起可直寄「i郵箱」！　按下手機末3碼快速取件

▲▼中華郵政與7-ELEVEN、萊爾富合作，推出郵局3號便利包寄i郵箱服務照片。（圖／中華郵政公司提供）

▲中華郵政與7-ELEVEN、萊爾富合作，今起推出郵局3號便利包寄i郵箱服務。（圖／中華郵政公司提供，下同）

記者許展溢／台北報導

為提供民眾安全便利的「箱配」新取件方式，中華郵政公司今（7日）宣布，繼續與7-ELEVEN、萊爾富兩大超商合作，繼原本的店寄宅（即超商寄到住家）服務外，今起也可到7-ELEVEN與萊爾富門市購買郵局「3號便利包」包材，封裝完妥後，即可交寄重量不逾1公斤之郵局「3號便利包」郵件至全國2400多處。

中華郵政公司表示，民眾至7-ELEVEN及萊爾富門市交寄「3號便利包」郵件前，請先於7-ELEVEN「交貨便」網站或萊爾富「線上寄件」網站預填寄件人及收件人資料（i郵箱取件），取得寄件代碼後，再持郵局「3號便利包」及寄件代碼至7-ELEVEN的「ibon便利生活站」或萊爾富「Life-ET」機台操作寄件流程，續持執據至7-ELEVEN或萊爾富門市櫃檯繳納郵資及手續費，即快速完成交寄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼中華郵政與7-ELEVEN、萊爾富合作，推出郵局3號便利包寄i郵箱服務照片。（圖／中華郵政公司提供）

▲中華郵政表示，只要輸入手機末3碼及取件碼快速領取郵件。

中華郵政公司指出，全國1299處郵局及474家郵政代辦所，自108年起陸續與三大超商合作，提供由超商門市代收郵政1、2號便利包至收件人地址服務，今起，再推出7-ELEVEN及萊爾富門市交寄「3號便利包」至i郵箱及收件人地址服務。當郵件寄達收件i郵箱後，收件人即可憑簡訊取件碼，於3日內至指定i郵箱，輸入手機末3碼及取件碼快速領取郵件，中華郵政公司期透過企業策略結盟，建構高密度服務網絡，提供民眾更多元便利的寄件通路。

►白色情人節就決定穿「北歐小刺蝟」情侶裝

ET快訊
快訊／俄軍宣布在烏克蘭多地停火　包含首都基輔
邱瓈寬繼承恩師「1億遺產」爆糾紛　曾志偉討5700萬結果出爐
電熱毯不合格名單公布！　momo網購這2款需下架退費
他大火跳樓重摔車頂　21歲正妹車主現身：幸好有停那裡
台中「2萬坪購物天堂」來了！　270間店舖逛到爽
日月潭遭「魚虎」入侵！　他捕獲25斤霸王級
Netflix免費釋出「這部片」挺烏克蘭　他喊：台灣人必看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北科大販售「高中學習歷程」5天衝刺營8千！　教育部氣炸要嚴懲

玉山中午「突下冰珠」畫面曝光！冷氣團襲台15縣市探10度

電熱毯抽驗不合格名單曝！momo網購2款需下架退費

揭教召恐怖真相！前職軍起底「超兇D球女神」　邪惡視角被讚爆

外帶豬排蓋飯「粉多一點」！她打開整片綠傻眼　網驚呼：賺到了

用吃消滅牠！日月潭推魚虎料理　他捕獲25斤霸王級荷包大進補

2大超商便利包今起可直寄「i郵箱」！　按下手機末3碼快速取件

台南鹽水家族再增2確診！宮廟進香團同車+共餐　黃偉哲下午說明

邊境鬆綁商務客來了！　觀光局曝最快「開放出入境旅遊」時間

考選部專技高考放榜　中華醫大職業安全衛生系學生表現耀眼

動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

金宇彬超會撩！點菜「手溫暖牽上去」　暴風讚美奶奶客人...都害羞惹

女CEO未婚買上等精子生二胎！　霸氣嗆酸民：婚姻目的不是繁衍後代

米克斯在休耕田地狂奔放風 飆速讓水花濺起還華麗轉彎

只愛爸！米克斯熱情飛撲迎接　換媽回家秒變臉「敷衍搖尾巴」

國道3號「4車連環撞」1死4傷！　現場驚曝慘況：直接跟遺體面對面

北科大販售「高中學習歷程」5天衝刺營8千！　教育部氣炸要嚴懲

玉山中午「突下冰珠」畫面曝光！冷氣團襲台15縣市探10度

電熱毯抽驗不合格名單曝！momo網購2款需下架退費

揭教召恐怖真相！前職軍起底「超兇D球女神」　邪惡視角被讚爆

外帶豬排蓋飯「粉多一點」！她打開整片綠傻眼　網驚呼：賺到了

用吃消滅牠！日月潭推魚虎料理　他捕獲25斤霸王級荷包大進補

2大超商便利包今起可直寄「i郵箱」！　按下手機末3碼快速取件

台南鹽水家族再增2確診！宮廟進香團同車+共餐　黃偉哲下午說明

邊境鬆綁商務客來了！　觀光局曝最快「開放出入境旅遊」時間

考選部專技高考放榜　中華醫大職業安全衛生系學生表現耀眼

快訊／俄軍宣布在烏克蘭多地停火　包含首都基輔

女大生不滿被分手PO文「你真很爛」公開帳號　法律系前男友開吉

居檢男天天趴走「吃飯屁聊+外宿」　重罰100萬只繳12萬擺爛失聯

餅總喊「打敗泰迪」　泰迪聽到了：試看看呀

北科大販售「高中學習歷程」5天衝刺營8千！　教育部氣炸要嚴懲

今日烏克蘭明日台灣？　沈富雄13點分析：兩者完全不相似

玉山中午「突下冰珠」畫面曝光！冷氣團襲台15縣市探10度

高中木聯／三民學弟打冠軍戰　海盜張弘稜：羨慕！好想投

喝整晚還開車！BMW男闖紅燈撞機車再撞公車　害2人骨折送醫

紐時：美國擬將承諾提供台灣的F-16戰機轉送波蘭

生活熱門新聞

一堆波蘭美女大學生指定來台　原因讓人噴飯

快訊／鄭明典貼1圖：回波進來了！ 上班小心

違停害死騎士卻默默閃人　女駕駛遭終身吊照不服喊：與我無關啊

騎士停紅線被罰氣炸！網友1理由全挺他

教召怎麼抽　前職軍曝「4大恐怖真相」

倒春寒！今全台有雨　越晚越冷探10℃

明起探11°C低溫！1圖秒懂下週先冷後暖

丈夫出軌親姊12年　妻見沙發上裸身崩潰

Netflix免費釋出這片挺烏克蘭　他喊：台灣人必看

一張照曝「踮腳尖閃照」真相　單身狗看哭

私立大學「學費最快回本」調查出爐！

妹要考機車駕照　他拿粉筆畫考場！網笑：可收費了

10星連珠來了！命理師曝這4天「殺傷力極高」

師父大腳一踩…板凳反彈直擊臉部　內行曝：故意的

更多熱門

相關新聞

4大超商「最新咖啡優惠」懶人包

4大超商「最新咖啡優惠」懶人包

迎接38婦女節，咖啡優惠快收！《ETtoday新聞雲》整理4大超商祭出的限時咖啡優惠，像是7-11有濃萃拿鐵、美式買1送1，全家也推2大系列全品項任選第2杯半價等，把握機會搶喝一波。

超商店員「取貨新服務」嚇壞他！眾喊讚

超商店員「取貨新服務」嚇壞他！眾喊讚

兌200元發票！櫃台喊「1000萬的耶」！真相傻眼

兌200元發票！櫃台喊「1000萬的耶」！真相傻眼

超商副店長遭毆重傷！嫌當天獲釋：我會常來

超商副店長遭毆重傷！嫌當天獲釋：我會常來

DAKA帶領新生活　台泥攜小7打造綠能充電椿

DAKA帶領新生活　台泥攜小7打造綠能充電椿

關鍵字：

中華郵政箱配7-ELEVEN萊爾富超商3號便利包快速取件郵局店寄宅i郵箱

讀者迴響

熱門新聞

爺孫戀66歲李坤城驚傳病重！

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍：若活著回來，會接受處罰

《辛普森》1998年早預言烏克蘭結局

醫科男大生與女友環島　負氣下車墜溪亡

棒棒堂男星驚吐「離婚念頭」！淚訴5虧欠

一堆波蘭美女大學生指定來台　原因讓人噴飯

不斷更新／台中惡火6人1羊亡！8樓加蓋尋獲嬌小女屍

女山友碎唸「站太高」！他下秒失足墜崖

台中大火6死　她目睹多樓層同時燒起來

台中惡火最幸運生還者！他6樓跳下僅輕傷

廁所只標「H」和「D」　他尿急：哪間是男廁

謝忻多張裸照被曝光崩潰！　新書統籌慌了

快訊／鄭明典貼1圖：回波進來了！ 上班小心

違停害死騎士卻默默閃人　女駕駛遭終身吊照不服喊：與我無關啊

從有錢人身上學1事　40歲存4600萬

更多

最夯影音

更多
動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！
FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空

俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面