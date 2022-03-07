2大超商便利包今起可直寄「i郵箱」！　按下手機末3碼快速取件

▲中華郵政與7-ELEVEN、萊爾富合作，今起推出郵局3號便利包寄i郵箱服務。（圖／中華郵政公司提供，下同）



記者許展溢／台北報導

為提供民眾安全便利的「箱配」新取件方式，中華郵政公司今（7日）宣布，繼續與7-ELEVEN、萊爾富兩大超商合作，繼原本的店寄宅（即超商寄到住家）服務外，今起也可到7-ELEVEN與萊爾富門市購買郵局「3號便利包」包材，封裝完妥後，即可交寄重量不逾1公斤之郵局「3號便利包」郵件至全國2400多處。

中華郵政公司表示，民眾至7-ELEVEN及萊爾富門市交寄「3號便利包」郵件前，請先於7-ELEVEN「交貨便」網站或萊爾富「線上寄件」網站預填寄件人及收件人資料（i郵箱取件），取得寄件代碼後，再持郵局「3號便利包」及寄件代碼至7-ELEVEN的「ibon便利生活站」或萊爾富「Life-ET」機台操作寄件流程，續持執據至7-ELEVEN或萊爾富門市櫃檯繳納郵資及手續費，即快速完成交寄。

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▲中華郵政表示，只要輸入手機末3碼及取件碼快速領取郵件。



中華郵政公司指出，全國1299處郵局及474家郵政代辦所，自108年起陸續與三大超商合作，提供由超商門市代收郵政1、2號便利包至收件人地址服務，今起，再推出7-ELEVEN及萊爾富門市交寄「3號便利包」至i郵箱及收件人地址服務。當郵件寄達收件i郵箱後，收件人即可憑簡訊取件碼，於3日內至指定i郵箱，輸入手機末3碼及取件碼快速領取郵件，中華郵政公司期透過企業策略結盟，建構高密度服務網絡，提供民眾更多元便利的寄件通路。