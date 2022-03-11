衝了！超商連3天「私品茶仙女紅茶買1送1」　加碼美式第2杯0元喝

▲全家限時3天仙女紅茶買1送1 。（圖／業者提供）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

趕緊衝喝了！隨著天氣持續回溫，全家宣布周末優惠再加碼，即日起至3月13日驚喜祭出「私品茶仙女紅茶買1送1」優惠，且今（11）日於APP還有特大杯美式第2杯只要0元，通通要把握機會。另，7-11、萊爾富、OK mart今（11）日也有咖啡第2杯0元、買2送2、第3件0元等限定小確幸等喝。

▲全家LINE會員同步推出限時優惠。

全家即日起至3月13日祭出連3天「私品茶仙女紅茶買1送1」，期間凡於門市購買仙女紅茶（不限冷熱），即可獲得「仙女紅茶（不限冷熱）兌換小白單1張」，提醒限原店兌換，開放兌換時間為3月14日至3月17日止；而LINE會員也同步推出近20項商品優惠，至3月13日前可享有指定冰品、餅乾、零食、飲料、健康飲品加10元多1件、買2送1、買2送2等限定優惠。

除外，全家今（11）日隨買跨店取也有「Let’s Café特大杯經典美式第2杯0元」限量優惠。

▲OK mar今推大杯莊園級美式、拿鐵買2送2優惠。（圖／記者蕭筠攝）

另，萊爾富、OK mart今（11）日也全門市分別祭出「Hi Café特大杯冰咖啡（拿鐵、美式任選）同品項第2件0元」、「大杯莊園級美式及拿鐵買2送2」等限定優惠。

7-11則於OPEN POINT APP行動隨時取推出指定商品同品項「第3件0元」優惠，品項包括CITY CAFE大杯美式咖啡、CITY TEA現萃茶英式紅茶、舒跑S健康補給飲料590ml、原萃冷萃蜜香紅茶450ml、可口可樂 435ml以及海尼根0.0零酒精330ml，線上支付可跨店使用。

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