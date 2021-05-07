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生活節好物／療癒系花茶「美研社」免費喝爆羨煞朋友圈

圖、文／美研社提供

▲▼ 。（圖／記者張家瑀攝）

最美的療癒系花茶「美研社」進駐2021東東森森好朋友生活節，5/8要以玫瑰芬芳傳遍整個板橋站前廣場。當天除了有美研社產品限量免費發放，還有精心佈置的打卡區-粉白色系的網美鞦韆以玫瑰點綴，打造超仙粉紅場景，仙氣滿滿，超！好！拍！讓不少民眾都超期待，「要喝爆也要拍爆！」

▲▼ 。（圖／記者張家瑀攝）

「美研社」玫瑰花果茶向來都是網紅搶拍聖品，初期只有北部超商販售時，還有中南部民眾不惜北上，扛著一箱箱美研社滿載南歸。前陣子終於增加販售點！在雲林以北（含南投）的7-ELEVEN也開始販售了，讓中南部網友激動不已，更帶起一波7-ELEVEN美研社銷售潮，網友歡呼「會為了喝它常來小七報到！」、「終於不用跑台北買回來了！」，圈粉程度由此可見。

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療癒的玫瑰香，搭配酸甜的口感，經典美研社玫瑰花果茶酸甜口味是大家共同的「童年回憶」，細細品嚐以真實玫瑰花敖煮的細緻風味，以療癒系花果茶享受專屬自己的療癒時光，輕鬆打造生活儀式感，寵愛自己就是這麼簡單。你也喜歡美研社嗎？週末，一起揪團來好友生活節，5/8於新北板橋站前廣場，記得早早來報到。不只有機會免費獲得美研社，現場更有精美拍照點，還有讓少女們瘋狂超仙粉紅玫瑰網美鞦遷，拍出令朋友稱羨的美照，用滿滿玫瑰打造美好療癒時光。
 

▲▼ 2021東東森森好朋友生活節。（圖／ETtoday）

■ 2021東東森森好朋友生活節

時間：2021年5月8日（六）11:00 a.m.-17:00 p.m.

地點：新北市民廣場（220新北市板橋區中山路一段161號），新北市政府前

■ 超強卡司表演：大咖歌手、年輕人最愛的《聲林之王》《料理之王》，還有ETtoday Podcast粉絲見面會

■ 早鳥報名搶好禮：早鳥報名者，有機會獲得限量早鳥好禮喔(請鎖定官網查詢)，煩請事先下載新聞雲App，並填寫會員資料，成為新聞雲會員，即可參加早鳥報名！

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