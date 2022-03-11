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男友脫下褲子「size是口紅膠」她崩潰：全程裝嗨！網拿尺一量笑了

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲閨蜜不滿意男友的尺寸 。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

對某些人來說，兩個人交往除了心靈契合很重要，「性」在愛情中也扮演著潤滑劑的角色，一名女網友交了新男友，某天晚上燈光美氣氛佳，兩人準備來一場激戰，怎料當男生脫下褲子後，「大小竟然跟口紅膠一樣」，讓她超傻眼，後來全程都是「用演的」裝嗨，本來以為有愛就能包容，但事後發現自己很在意。

一名網友在PTT發文，分享閨蜜遇到的狀況，前幾天閨蜜與新交往的男友約會，當時氣氛不錯，想做點大人做的事，前戲都很順利，一切都很美好，沒想到當男生脫下褲子的那一刻，閨蜜瞬間傻眼了，「那個大小她從來沒看過，像口紅膠，小時候用的那種」。

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後來的過程閨蜜已經不記得了，只能裝嗨裝舒服，閨蜜以為有愛就能包容全部，事後發現完全沒辦法，「她覺得愛愛很重要，說到這裡她已經哭到不能自已了，我也不知道該怎麼安慰她，她自己也不知道該怎麼辦」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲閨蜜比喻「像口紅膠」。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，掀起網友們討論，「傻眼，那就趁感情還沒有很深的時候分一分啊」、「我剛量了一下有10公分，已經接近韓國平均了」、「等等，口紅膠是起立狀態嗎？好像有點慘」、「幸好是口紅膠，不是朝天椒」、「所以很多人說過，交往前先試車也是蠻好的」、「市售口紅膠大概10公分寬3公分，其實算是中間值」。

事實上，10公分並沒有特別短，本站曾報導《你有幾公分？陰莖長度「全球排名」曝光　醫讚台灣沒有比較短》，南北韓人的GG長度在全球是倒數的，只有9.6公分，「剛果黑柱」18公分稱霸全世界，而全球男性平均GG長度為14公分，被列屬於東南亞一部份的台灣男性約長10公分。

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