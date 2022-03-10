「39杯手搖飲沒買袋子」同行勸棄單　外送哥拚了！結局超驚喜

▲保溫箱塞滿39杯飲料 。（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）



網搜小組／劉維榛報導

不少外送員直言，最討厭送湯品與飲料類，因為一不小心灑出來，保溫箱GG還要負責飲品疏失。不過有男網友自告奮勇接了39杯飲料單，重點是客人沒有買塑膠袋，原PO小心翼翼抵達取餐地點後，結局超展開，讓同行也拍手叫好，「值得了」、「恭喜解鎖成就」。

一名女網友在臉書《外送員的奇聞怪事》表示，週二（8日）下午離峰時段，接到一張可不可紅茶的外送單，結果到現場發現，竟是39杯手搖飲料，「重點還沒有買袋子」，讓原PO傻眼了。

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恰好在場有認識的外送員，對方狂勸原PO棄單，「沒拆單、沒袋子不接，等著讓勇者來送！」原PO當場糾結了幾秒鐘，轉念一想「反正也不是沒送給大單，來當一次勇者好了。」

只見原PO七手八腳拿了39杯飲料，依序在保溫餐箱擺妥後，「還好是近單，我整路騎40晃過去」，順利抵達領餐地點，結局神轉了。

▲內行提醒，倒著放容易有破杯風險 。（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）



原來是遊覽車遊客訂的餐，原PO還原當時逗趣畫面，「客人一方面道歉忘記買袋子，然後各位排隊來跟我領飲料上。」能解鎖人生成就，也讓原PO哭笑不得直呼，「什麼客人都遇過，還沒遇到排隊來取餐的。」

文章貼出後，同行看到照片後，紛紛笑虧飲料沒破掉真的是幸運，「沒爆開，真的很厲害」、「叫他們給小費啊」、「但是還是要小心～封膜不是無敵我遇過粥封膜，也是噴掉出來」、「就怕爆炸」、「飲料不要再倒著放，容易破掉」、「遠遠的人說不定以為你在賣飲料」、「整車的人排隊跟你領，值了」。

另有過來人也分享類似經歷，「之前我也送過20幾杯的飲料，到了客人是露營區，小朋友一堆上來排隊慢慢拿，很好，環保！」